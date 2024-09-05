ВТБ расширяет программу поддержки предпринимателей Белгородской и Курской областей

Программой смогут воспользоваться все юрлица и ИП из пострадавших приграничных районов Белгородской и Курской областей, входящие в реестр субъектов МСП. Отсрочка на погашение основного долга и процентов по кредитному договору будет подключена на 12 месяцев, проценты по кредиту можно будет не выплачивать на срок до шести месяцев.