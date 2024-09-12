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Posted 12 сентября, 12:14

Published 12 сентября, 12:14

Modified 12 сентября, 12:14

Updated 12 сентября, 12:14

Из Харьковской области вывезут более 250 детей

Принудительная эвакуация детей началась в Харьковской области

12 сентября 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney
Из Харьковской области вывезут более 250 детей

Из 29 населённых пунктов Купянского района украинские власти вывезут детей

Сюжет
Дети
Ситуация напряжённая не только в приграничье Белгородской области. Власти Харьковской области приняли решение вывезти более 250 детей на безопасные территории, сообщает ТАСС.

В Харьковской области проводится принудительная эвакуация детей из 29 населённых пунктов, расположенных вблизи Купянска. Об этом сообщил Олег Синегубов, глава военной администрации региона.

Эвакуация затронет Кондрашовскую, Куриловскую и Купянскую территориальные общины. Планируется вывезти 269 детей.

По информации Олега Синегубова, с волчанского и липецкого направлений уже эвакуировано более 15 тысяч человек, включая свыше 1200 детей.

Украинские власти регулярно проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях. В том числе людей вывозили из прифронтовых районов Сумской и Харьковской областей.

Эвакуация? Сегодня белгородцев временно вывезут из приграничных районов
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#Валерия Колесникова#Общество#Дети#Украина#Эвакуация#Харьковская область#СВО#Купянский район
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