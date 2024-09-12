Принудительная эвакуация детей началась в Харьковской области

Posted 12 сентября, 12:14
Published 12 сентября, 12:14
Modified 12 сентября, 12:14
Updated 12 сентября, 12:14
В Харьковской области проводится принудительная эвакуация детей из 29 населённых пунктов, расположенных вблизи Купянска. Об этом сообщил Олег Синегубов, глава военной администрации региона.
Эвакуация затронет Кондрашовскую, Куриловскую и Купянскую территориальные общины. Планируется вывезти 269 детей.
По информации Олега Синегубова, с волчанского и липецкого направлений уже эвакуировано более 15 тысяч человек, включая свыше 1200 детей.
Украинские власти регулярно проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях. В том числе людей вывозили из прифронтовых районов Сумской и Харьковской областей.