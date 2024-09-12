Хозяйка собаки под Белгородом лишилась 150 тыс. рублей из-за укушенного ребёнка

Posted 12 сентября, 11:29
Published 12 сентября, 11:29
Modified 12 сентября, 11:29
Updated 12 сентября, 11:29
Ретривер одной из жительниц многоквартирного дома самостоятельно гулял во дворе, пока его хозяйка общалась со своими соседями и не следила за питомцем. В это время собака укусила 13-летнего мальчика: врачи диагностировали у него лёгкие ранения.
Мама ребёнка обратилась в суд. Причинённый мальчику моральный вред оценили в 150 тысяч рублей. Хозяйку питомца предупредили об ответственности за неисполнение решения суда, но та не погасила задолженность самостоятельно.
Позже ей вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 3442,05 рубля и арестовали счета в банках, но даже тогда женщина не возместила ущерб. Судебный пристав — исполнитель вынес постановление, которое позволило снять необходимую сумму со счёта белгородки и передать родителям мальчика.