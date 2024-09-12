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Posted 12 сентября, 11:29

Published 12 сентября, 11:29

Modified 12 сентября, 11:29

Updated 12 сентября, 11:29

Белгородка через суд взыскала деньги с хозяйки пса, укусившего ребёнка

Хозяйка собаки под Белгородом лишилась 150 тыс. рублей из-за укушенного ребёнка

12 сентября 2024, 11:29
Фото: Изображение Midjourney
Белгородка через суд взыскала деньги с хозяйки пса, укусившего ребёнка
Сюжет
Суд
Во дворе одного из белгородских МКД ребёнка укусила собака. Родители мальчика обратились в суд, но хозяйка питомца самостоятельно возмещать моральный вред не захотела. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП региона.

Ретривер одной из жительниц многоквартирного дома самостоятельно гулял во дворе, пока его хозяйка общалась со своими соседями и не следила за питомцем. В это время собака укусила 13-летнего мальчика: врачи диагностировали у него лёгкие ранения.

Мама ребёнка обратилась в суд. Причинённый мальчику моральный вред оценили в 150 тысяч рублей. Хозяйку питомца предупредили об ответственности за неисполнение решения суда, но та не погасила задолженность самостоятельно.

Позже ей вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 3442,05 рубля и арестовали счета в банках, но даже тогда женщина не возместила ущерб. Судебный пристав — исполнитель вынес постановление, которое позволило снять необходимую сумму со счёта белгородки и передать родителям мальчика.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Суд#Укус#Собака#Белгород
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