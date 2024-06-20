Забежавшая во двор бездомная собака укусила ребёнка: его семья отсудила 100 тысяч

Обратиться в суд семья не смогла, поскольку является многодетной, не имеет постоянного дохода и юридического образования. Прокурор представлял их интересы в суде, чтобы взыскать с администрации Стрелецкого и МКУ «Благоустройство Стрелецкого сельского поселения» компенсацию морального вреда.