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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Собака

Забежавшая во двор бездомная собака укусила ребёнка: его семья отсудила 100 тысяч

20 июня 2024, 12:02
Фото: 1MI
Собака

Юному белгородцу выплатили 100 тысяч рублей за укус безнадзорной собаки

Инцидент случился в Стрелецком Белгородского района. Ребёнок играл в своём дворе, когда туда забежала бездомная собака и укусила его. Прокурор помог многодетной семье взыскать компенсацию морального вреда, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сюжет
Дети

В прокуратуру Белгородского района обратилась местная жительница, которая рассказала, что в их двор забежала бездомная собака и укусила её маленького ребёнка. Эксперт заключил, что пострадавший получил лёгкие травмы.

Обратиться в суд семья не смогла, поскольку является многодетной, не имеет постоянного дохода и юридического образования. Прокурор представлял их интересы в суде, чтобы взыскать с администрации Стрелецкого и МКУ «Благоустройство Стрелецкого сельского поселения» компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил иск: в пользу ребёнка взыскали 100 тысяч рублей.

Решение ещё не вступило в законную силу.

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