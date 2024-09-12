Белгородским учителям решили не сокращать зарплаты из-за снижения числа учеников

Posted 12 сентября, 17:55
Published 12 сентября, 17:55
Modified 12 сентября, 17:57
Updated 12 сентября, 17:57
Вячеслав Гладков в своём видеообращении заявил, что заработная плата учителей, несмотря на сокращение численности учеников в классах, сокращаться не будет. Как сказал глава региона, это решение приняли для поддержки белгородских учителей:
«Надеемся на стабилизацию обстановки. Разрушим школу — будущего тогда у нас с вами точно не будет. Поэтому уверены, что ситуация изменится в лучшую сторону, и мы должны помочь нашим школам».
Ранее белгородцы обеспокоились недостаточной подготовкой детей на случай ЧС, когда те будут на уроках. Родителям объяснили, что во всех работающих на данный момент школах проводят тренировки, а детей учат навыкам поведения и оказания первой помощи в экстренной ситуации. Кроме того, педагоги прошли различные курсы и могут также обучать детей безопасности.