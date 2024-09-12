Белгородским учителям решили не сокращать зарплаты из-за снижения числа учеников

Ранее белгородцы обеспокоились недостаточной подготовкой детей на случай ЧС, когда те будут на уроках. Родителям объяснили, что во всех работающих на данный момент школах проводят тренировки, а детей учат навыкам поведения и оказания первой помощи в экстренной ситуации. Кроме того, педагоги прошли различные курсы и могут также обучать детей безопасности.