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Posted 12 сентября, 17:55

Published 12 сентября, 17:55

Modified 12 сентября, 17:57

Updated 12 сентября, 17:57

Школа

Белгородским учителям решили не сокращать зарплаты из-за снижения числа учеников

12 сентября 2024, 17:55
Фото: 1MI
Школа
Сюжет
Дети
Белгородским учителям, несмотря на уменьшение количества учащихся, не будут понижать зарплату. Об этом заявил губернатор Белгородской области, отвечая на вопросы граждан.

Вячеслав Гладков в своём видеообращении заявил, что заработная плата учителей, несмотря на сокращение численности учеников в классах, сокращаться не будет. Как сказал глава региона, это решение приняли для поддержки белгородских учителей:

«Надеемся на стабилизацию обстановки. Разрушим школу — будущего тогда у нас с вами точно не будет. Поэтому уверены, что ситуация изменится в лучшую сторону, и мы должны помочь нашим школам».

Ранее белгородцы обеспокоились недостаточной подготовкой детей на случай ЧС, когда те будут на уроках. Родителям объяснили, что во всех работающих на данный момент школах проводят тренировки, а детей учат навыкам поведения и оказания первой помощи в экстренной ситуации. Кроме того, педагоги прошли различные курсы и могут также обучать детей безопасности.

Родители обеспокоены: как школьников и учителей Белгорода готовят к ЧС?
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