«В одном из городов назвали беженцами»: белгородцы — о жизни в других регионах

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Уже больше недели школьники из Белгородской области находятся на территории Ставропольского края. В течение 75 дней ребята будут учиться и отдыхать. Педагоги, которые сопровождают детей, отмечают, что это одна из самых долгих смен.
Ребят определили в местные школы. Белгородцев пригласили на день здоровья, чтобы они могли познакомиться со сверстниками в непринуждённой обстановке. Если старшеклассники проявляли спокойствие, у младшеклассников все эмоции были на лице.
Однако они не боялись того, что их не примут. Ребята переживали, что их будут называть беженцами.
«Это не первый выезд ребят из-за обстрелов с украинской стороны, и в одном из городов кто-то назвал их беженцами. Наших учеников это очень расстраивало. Но в Ставрополе детей встретили очень радушно, как самых дорогих и долгожданных гостей», — рассказала педагог.
Непривычными для детей оказались длинные уроки. В Белгороде многие уходили в школу позже, а возвращались раньше.
Ребята также делись впечатлениями, что каждый день наполнен различными активностями: экскурсиями, мастер-классами, кружками.