«В одном из городов назвали беженцами»: белгородцы — о жизни в других регионах

«Это не первый выезд ребят из-за обстрелов с украинской стороны, и в одном из городов кто-то назвал их беженцами. Наших учеников это очень расстраивало. Но в Ставрополе детей встретили очень радушно, как самых дорогих и долгожданных гостей», — рассказала педагог.