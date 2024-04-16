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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Дети

«В одном из городов назвали беженцами»: белгородцы — о жизни в других регионах

16 апреля 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Белгородские дети и учителя рассказали о жизни в Ставрополе

Юные белгородцы проведут в Ставрополе 75 дней — это самая длинная смена. О том, как живётся школьникам в лагере, узнали журналисты NewsTracker.
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Дети

Уже больше недели школьники из Белгородской области находятся на территории Ставропольского края. В течение 75 дней ребята будут учиться и отдыхать. Педагоги, которые сопровождают детей, отмечают, что это одна из самых долгих смен.

Ребят определили в местные школы. Белгородцев пригласили на день здоровья, чтобы они могли познакомиться со сверстниками в непринуждённой обстановке. Если старшеклассники проявляли спокойствие, у младшеклассников все эмоции были на лице.

Однако они не боялись того, что их не примут. Ребята переживали, что их будут называть беженцами.

«Это не первый выезд ребят из-за обстрелов с украинской стороны, и в одном из городов кто-то назвал их беженцами. Наших учеников это очень расстраивало. Но в Ставрополе детей встретили очень радушно, как самых дорогих и долгожданных гостей», — рассказала педагог.

Непривычными для детей оказались длинные уроки. В Белгороде многие уходили в школу позже, а возвращались раньше.

Ребята также делись впечатлениями, что каждый день наполнен различными активностями: экскурсиями, мастер-классами, кружками.

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