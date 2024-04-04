Мы выезжаем в Дагестан: белгородцы недовольны условиями жизни детей в других регионах

«Действительно радостно за тех деток, которым повезло. Это реально рулетка. А мы выезжаем в Дагестан для того, чтобы забрать дочь. Поселили в школе-интернате для сирот, живут по режиму интерната: в 06:00 — подъём, в 21:00 — отбой. Ходят в школу, и больше ничего не происходит. Дочь плачет шестой день, говорит: „Я не хочу жить как сирота, даже временно“. А сегодня директор школы сказала, что всех детей оставляют до конца мая», — отметила Лилия.