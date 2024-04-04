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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Дети

Мы выезжаем в Дагестан: белгородцы недовольны условиями жизни детей в других регионах

4 апреля 2024, 16:03
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Белгородцы недовольны организацией учёбы и условиями жизни детей вне области

Юных белгородцев продолжают вывозить в лагеря других регионов, в то время как родители продолжают возмущаться условиями их проживания за пределами области. Некоторые недовольны тем, как организована учёба, другим не нравится график работы лагеря.
Сюжет
Дети

Детей из Белгородской области продолжают принимать в лагерях и санаториях других регионов. Некоторые родители довольны размещением своих детей и оставляют об этом положительные отзывы, но есть и те, кто от условий не в восторге.

Хуже, чем дистант

К властям обратилась жительница Грайворона Наталья. Её дети учились в Головчино. 1 апреля ребят отправили в лагерь в Тулу. Накануне родители узнали, что уроков у них не будет.

«Дети будут заниматься по чек-листам. Отправляли их с надеждой, что они будут учиться. Занятия по чек-листам — это даже хуже, чем дистант. Но дело ещё и в том, что связь там плохая», — рассказывает Наталья.

На обращение жительницы Грайворона ответила глава округа Геннадий Бондарев. Он сообщил, что перед отъездом в лагерь «Берёзка» Тульской области до сведения директоров школ была доведена информация об обучении в данном лагере по технологическим картам. Сейчас администрация лагеря прорабатывает вопрос очного обучения детей в местных школах. В ближайшие дни родителям в чатах доведут информацию о формате обучения детей, добавил глава округа.

Также в ситуации пообещал разобраться оперштаб.

Художница в лагере для пацанов

Ещё одна ситуация произошла с детьми в Вологде. 3 апреля туда отправили 300 детей. Принимали их два лагеря. В центр развития творческих способностей «Импульс», пишет белгородка Анна, ехали дети от 10 до 14 лет из художественной и музыкальной школ. В центр патриотического воспитания для подростков «Авангард» направлялись мальчики из 10-х классов.

«Из-за внештатной ситуации, моя 10-летняя художница оказалась в лагере для взрослых пацанов. Что с учебным процессом, не понятно. Бардак», — сообщила Анна.

Оперштаб попросил женщину указать свои контактные данные и пообещал разобраться в ситуации.

«Это реально рулетка»

Другие родители уже собираются ехать за ребёнком в Дагестан. Под постом губернатора свою жалобу оставила местная жительница Лилия, её дочь отправили в эту республику. Как пишет женщина, детей там поселили в школе-интернате и живут они там по соответствующему режиму.

«Действительно радостно за тех деток, которым повезло. Это реально рулетка. А мы выезжаем в Дагестан для того, чтобы забрать дочь. Поселили в школе-интернате для сирот, живут по режиму интерната: в 06:00 — подъём, в 21:00 — отбой. Ходят в школу, и больше ничего не происходит. Дочь плачет шестой день, говорит: „Я не хочу жить как сирота, даже временно“. А сегодня директор школы сказала, что всех детей оставляют до конца мая», — отметила Лилия.

Женщина также уточнила, что в феврале её дочь была в Пскове, оттуда ребёнок вернулся довольным и отдохнувшим: «Цель вывоза детворы была в том, чтобы они жили спокойнее, чем в Белгороде, а моя сказала: „Я лучше под обстрелами буду жить"».

Ранее белгородцы жаловались на условия в лагере Ставрополья. В регион отправили 470 юных белгородцев. Однако не все родители были довольны тем, как разместили детей. Одна девушка рассказала, что её ребёнка привезли в село и поселили в непригодном для жизни месте.

Другая белгородка писала, что в лагере маленькие кровати, пыль и грязь. На жалобы тогда ответил министр образования области Андрей Милёхин. Он сообщил, что санаторий был принят контрольно-надзорными органами.

Накануне юные белгородцы прибыли на Ямал. С детьми встречался местный губернатор. Ребята уже интересовались, когда смогут увидеть оленей. Сообщалось, что дети ожидали увидеть суровую тундру, но получили тёплый приём.

Напомним, что по состоянию на 1 апреля за пределами областями находились 7387 детей. В этом месяце планируется перевезти ещё 1500 юных белгородцев. Всего школьников области приняли на отдых около 25 регионов России.

Недавно принять детей согласились главы ещё трёх регионов: Татарстана, Северной Осетии и Омской области.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Лагеря#Новости Белгорода#Жалобы#Санаторий#Белгород#Алина Харина
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