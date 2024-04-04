Мы выезжаем в Дагестан: белгородцы недовольны условиями жизни детей в других регионах

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Детей из Белгородской области продолжают принимать в лагерях и санаториях других регионов. Некоторые родители довольны размещением своих детей и оставляют об этом положительные отзывы, но есть и те, кто от условий не в восторге.
К властям обратилась жительница Грайворона Наталья. Её дети учились в Головчино. 1 апреля ребят отправили в лагерь в Тулу. Накануне родители узнали, что уроков у них не будет.
«Дети будут заниматься по чек-листам. Отправляли их с надеждой, что они будут учиться. Занятия по чек-листам — это даже хуже, чем дистант. Но дело ещё и в том, что связь там плохая», — рассказывает Наталья.
На обращение жительницы Грайворона ответила глава округа Геннадий Бондарев. Он сообщил, что перед отъездом в лагерь «Берёзка» Тульской области до сведения директоров школ была доведена информация об обучении в данном лагере по технологическим картам. Сейчас администрация лагеря прорабатывает вопрос очного обучения детей в местных школах. В ближайшие дни родителям в чатах доведут информацию о формате обучения детей, добавил глава округа.
Также в ситуации пообещал разобраться оперштаб.
Ещё одна ситуация произошла с детьми в Вологде. 3 апреля туда отправили 300 детей. Принимали их два лагеря. В центр развития творческих способностей «Импульс», пишет белгородка Анна, ехали дети от 10 до 14 лет из художественной и музыкальной школ. В центр патриотического воспитания для подростков «Авангард» направлялись мальчики из 10-х классов.
«Из-за внештатной ситуации, моя 10-летняя художница оказалась в лагере для взрослых пацанов. Что с учебным процессом, не понятно. Бардак», — сообщила Анна.
Оперштаб попросил женщину указать свои контактные данные и пообещал разобраться в ситуации.
Другие родители уже собираются ехать за ребёнком в Дагестан. Под постом губернатора свою жалобу оставила местная жительница Лилия, её дочь отправили в эту республику. Как пишет женщина, детей там поселили в школе-интернате и живут они там по соответствующему режиму.
«Действительно радостно за тех деток, которым повезло. Это реально рулетка. А мы выезжаем в Дагестан для того, чтобы забрать дочь. Поселили в школе-интернате для сирот, живут по режиму интерната: в 06:00 — подъём, в 21:00 — отбой. Ходят в школу, и больше ничего не происходит. Дочь плачет шестой день, говорит: „Я не хочу жить как сирота, даже временно“. А сегодня директор школы сказала, что всех детей оставляют до конца мая», — отметила Лилия.
Женщина также уточнила, что в феврале её дочь была в Пскове, оттуда ребёнок вернулся довольным и отдохнувшим: «Цель вывоза детворы была в том, чтобы они жили спокойнее, чем в Белгороде, а моя сказала: „Я лучше под обстрелами буду жить"».
Ранее белгородцы жаловались на условия в лагере Ставрополья. В регион отправили 470 юных белгородцев. Однако не все родители были довольны тем, как разместили детей. Одна девушка рассказала, что её ребёнка привезли в село и поселили в непригодном для жизни месте.
Другая белгородка писала, что в лагере маленькие кровати, пыль и грязь. На жалобы тогда ответил министр образования области Андрей Милёхин. Он сообщил, что санаторий был принят контрольно-надзорными органами.
Накануне юные белгородцы прибыли на Ямал. С детьми встречался местный губернатор. Ребята уже интересовались, когда смогут увидеть оленей. Сообщалось, что дети ожидали увидеть суровую тундру, но получили тёплый приём.
Напомним, что по состоянию на 1 апреля за пределами областями находились 7387 детей. В этом месяце планируется перевезти ещё 1500 юных белгородцев. Всего школьников области приняли на отдых около 25 регионов России.
Недавно принять детей согласились главы ещё трёх регионов: Татарстана, Северной Осетии и Омской области.