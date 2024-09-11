УКС Белгородской области разорвало контракт с «НЖ-Проект» из-за «Космоса»

Сюжет Новости Белгорода

Реконструируют «Космос» ещё не скоро. Спустя два года после подписания контракта компания, отвечающая за проектную документацию, так этого и не сделала. УКС Белгородской области это не устроило, соглашение решили разорвать, заметил «Открытый Белгород». А что в итоге с авансом в 5,8 млн рублей?