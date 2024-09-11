УКС Белгородской области разорвало контракт с «НЖ-Проект» из-за «Космоса»

Posted 11 сентября, 11:43
Published 11 сентября, 11:43
Modified 11 сентября, 11:45
Updated 11 сентября, 11:45
Управление капитального строительства Белгородской области в одностороннем порядке разорвало контракт с компанией ООО «НЖ-Проект». Она должна была подготовить проектную документацию для строительства ДС «Космос» в Белгороде.
Заняться реконструкцией дворца решили ещё в 2022 году. Техническое состояние «Космоса» было опасным для спортсменов и посетителей, здание попросту стало аварийным.
Его планировали снести, там же построить новый Центр волейбола с тем же названием. Разработка проекта должна была занять девять месяцев.
Управление капитального строительства Белгородской области в сентябре 2022 года заключило контракт на выполнение проектных и изыскательских работ с компанией ООО «НЖ-Проект» на сумму 19,3 млн рублей. Часть средств — 5,8 млн рублей — перевели в качестве аванса.
Спустя два года «НЖ-Проект» не выполнили свои обязательства, работы затормозились. Организация должна была до 2 мая 2023 года представить готовую проектно-сметную документацию со всеми экспертизами, но так этого и не сделала.
Уже в текущем году, 26 июня, УКС соглашение разорвал и обязал компанию вернуть аванс в течение семи рабочих дней.
Можно предположить, что средств управление так и не получило: 9 сентября 2024 года подан иск в суд на «НЖ-Проект». Хотя сказать однозначно, связаны ли эти судебные тяжбы с невозвращением аванса по ДС «Космос», нельзя.