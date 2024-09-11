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Posted 11 сентября, 11:43

Published 11 сентября, 11:43

Modified 11 сентября, 11:45

Updated 11 сентября, 11:45

Процесс строительства дворца спорта «Космос» затормозился

УКС Белгородской области разорвало контракт с «НЖ-Проект» из-за «Космоса»

11 сентября 2024, 11:43
Фото: «Яндекс.Карты»
Процесс строительства дворца спорта «Космос» затормозился
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Новости Белгорода
Реконструируют «Космос» ещё не скоро. Спустя два года после подписания контракта компания, отвечающая за проектную документацию, так этого и не сделала. УКС Белгородской области это не устроило, соглашение решили разорвать, заметил «Открытый Белгород». А что в итоге с авансом в 5,8 млн рублей?

Управление капитального строительства Белгородской области в одностороннем порядке разорвало контракт с компанией ООО «НЖ-Проект». Она должна была подготовить проектную документацию для строительства ДС «Космос» в Белгороде.

Заняться реконструкцией дворца решили ещё в 2022 году. Техническое состояние «Космоса» было опасным для спортсменов и посетителей, здание попросту стало аварийным.

Его планировали снести, там же построить новый Центр волейбола с тем же названием. Разработка проекта должна была занять девять месяцев.

Управление капитального строительства Белгородской области в сентябре 2022 года заключило контракт на выполнение проектных и изыскательских работ с компанией ООО «НЖ-Проект» на сумму 19,3 млн рублей. Часть средств — 5,8 млн рублей — перевели в качестве аванса.

Спустя два года «НЖ-Проект» не выполнили свои обязательства, работы затормозились. Организация должна была до 2 мая 2023 года представить готовую проектно-сметную документацию со всеми экспертизами, но так этого и не сделала.

Уже в текущем году, 26 июня, УКС соглашение разорвал и обязал компанию вернуть аванс в течение семи рабочих дней.

Можно предположить, что средств управление так и не получило: 9 сентября 2024 года подан иск в суд на «НЖ-Проект». Хотя сказать однозначно, связаны ли эти судебные тяжбы с невозвращением аванса по ДС «Космос», нельзя.

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