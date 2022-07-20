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«Космос» в Белгороде планируют реконструировать

20 июля 09:45
Фото: скриншот Google Maps
Контракт на выполнение проектных и изыскательских работ заключили с ООО «НЖ-Проект». Как следует из документа областного правительства, планируется именно реконструкция центра досуга. Цена контракта — 25,8 млн рублей. Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что «Космос» находится в практически аварийном состоянии.

В Белгороде хотят реконструировать центр досуга «Космос». Проектные и изыскательские работы выполнит ООО «НЖ-Проект». Цена контракта составила 25,8 млн рублей.

Как следует из документа регионального правительства, работы компания должна выполнить за 268 календарных дней (с учётом получения положительного заключения экспертизы).

О том, что заниматься в «Космосе» стало опасно, губернатор Вячеслав Гладков заявил 6 июня. Такую оценку глава региона дал по итогам экспертизы. Гладков добавил, что решить проблему было трудно из-за отсутствия дополнительных средств.

Спустя время стало известно, что арендаторы помещений разорвали с «Космосом» договоры из-за его практически аварийного состояния. При этом власти сообщали, что в 2022 году ремонтировать центр досуга не планировалось из-за отсутствия проектной документации.

Спортсменов тем временем перевели заниматься на площадки «Белгород-Арены» и правоохранительного колледжа.

Центр досуга «Космос» в Белгороде основан в 1982 году. Помимо спортивных мероприятий, на его площадках проходили концерты, действовали секции и кружки.

Отметим, что та же компания — ООО «НЖ-Проект» — займётся проектными и изыскательскими работами для академии детского баскетбола в Белгороде. Цена контракта составила 20,5 млн рублей.

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