«Космос» в Белгороде планируют реконструировать

В Белгороде хотят реконструировать центр досуга «Космос». Проектные и изыскательские работы выполнит ООО «НЖ-Проект». Цена контракта составила 25,8 млн рублей.
Как следует из документа регионального правительства, работы компания должна выполнить за 268 календарных дней (с учётом получения положительного заключения экспертизы).
О том, что заниматься в «Космосе» стало опасно, губернатор Вячеслав Гладков заявил 6 июня. Такую оценку глава региона дал по итогам экспертизы. Гладков добавил, что решить проблему было трудно из-за отсутствия дополнительных средств.
Спустя время стало известно, что арендаторы помещений разорвали с «Космосом» договоры из-за его практически аварийного состояния. При этом власти сообщали, что в 2022 году ремонтировать центр досуга не планировалось из-за отсутствия проектной документации.
Спортсменов тем временем перевели заниматься на площадки «Белгород-Арены» и правоохранительного колледжа.
Центр досуга «Космос» в Белгороде основан в 1982 году. Помимо спортивных мероприятий, на его площадках проходили концерты, действовали секции и кружки.
Отметим, что та же компания — ООО «НЖ-Проект» — займётся проектными и изыскательскими работами для академии детского баскетбола в Белгороде. Цена контракта составила 20,5 млн рублей.