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Белгородцам по ошибке предложили прятаться вместо «Космоса» в деревянной церкви

Вчера, 15:01
Фото: Bel.ru
Местный житель рассказал, что на фасаде дома на улице Королёва висит объявление о том, что ближайшее укрытие находится в церкви на Мокроусова. Однако оказалось, что эта информация неверная и людям нужно прятаться в случае опасности в другом месте.

Во время прямого эфира с врио мэра житель дома на улице Королёва, 4 рассказал, что им предлагают укрытие в деревянной церкви. Об этом говорится в соответствующем объявлении. Однако горожане считают, что расположено это укрытие далеко.

На доме № 4 на улице Королёва висит объявление о том, что ближайшее укрытие — в деревянной церкви по улице Мокроусова. Это далеко. В то же время во дворе дома стоит здание бывшего детсада, в котором сейчас находятся соцзащита и музыкальная школа. Если я не ошибаюсь, в детсадах советской постройки должны быть капитальные убежища. Почему бы не направить жителей дома в садик?
Виталий Анисимов

Врио мэра Валентин Демидов удивился, что укрытием для жителей дома на Королёва, 4 определили деревянную церковь. По его информации, прятаться в случае опасности белгородцы из этого дома должны в подвальном помещении «Космоса» (Королёва, 5).

Объявления теперь проверят и при необходимости исправят, заключил Демидов.

Отметим, что те белгородцы, которые знают о местонахождении ближайшего укрытия, иногда не могут в него попасть. Так, жители Таврово после очередных «бахов» хотели проверить состояние подвала их МКД. Однако бдительная соседка не дала им ключи, сославшись на договорённость с управляющей компанией.

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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Укрытие#Подвал#Космос#Деревянная церковь
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