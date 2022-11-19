Белгородцам по ошибке предложили прятаться вместо «Космоса» в деревянной церкви

Отметим, что те белгородцы, которые знают о местонахождении ближайшего укрытия, иногда не могут в него попасть. Так, жители Таврово после очередных «бахов» хотели проверить состояние подвала их МКД. Однако бдительная соседка не дала им ключи, сославшись на договорённость с управляющей компанией.