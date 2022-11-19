Белгородцам по ошибке предложили прятаться вместо «Космоса» в деревянной церкви

Во время прямого эфира с врио мэра житель дома на улице Королёва, 4 рассказал, что им предлагают укрытие в деревянной церкви. Об этом говорится в соответствующем объявлении. Однако горожане считают, что расположено это укрытие далеко.
На доме № 4 на улице Королёва висит объявление о том, что ближайшее укрытие — в деревянной церкви по улице Мокроусова. Это далеко. В то же время во дворе дома стоит здание бывшего детсада, в котором сейчас находятся соцзащита и музыкальная школа. Если я не ошибаюсь, в детсадах советской постройки должны быть капитальные убежища. Почему бы не направить жителей дома в садик?
Виталий Анисимов
Врио мэра Валентин Демидов удивился, что укрытием для жителей дома на Королёва, 4 определили деревянную церковь. По его информации, прятаться в случае опасности белгородцы из этого дома должны в подвальном помещении «Космоса» (Королёва, 5).
Объявления теперь проверят и при необходимости исправят, заключил Демидов.
Отметим, что те белгородцы, которые знают о местонахождении ближайшего укрытия, иногда не могут в него попасть. Так, жители Таврово после очередных «бахов» хотели проверить состояние подвала их МКД. Однако бдительная соседка не дала им ключи, сославшись на договорённость с управляющей компанией.