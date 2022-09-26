Вместо ДС «Космос» в Белгороде могут построить Центр волейбола

Отметим, что проектирование Центра обойдётся областному бюджету в 19,3 млн рублей. В здании оборудуют универсальный игровой зал с площадкой для волейбола и зрительными трибунами на 500 мест. В проекте предусмотрено строительство раздевалок с душевыми и санузлами, тренажёрного зала, массажных кабинетов и сауны.