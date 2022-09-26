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Вместо ДС «Космос» в Белгороде могут построить Центр волейбола

26 сентября 14:05
Фото: Bel.ru
В здании появятся гостиничные номера, спортзалы и медицинско-оздоровительный комплекс.

Гендиректор ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин на пресс-конференции 26 сентября прокомментировал снос ДС «Космос» в Белгороде, где ранее выступала и тренировалась команда. Есть возможность, что на его месте появится Центр волейбола.

Там будет тренировочная база, куда войдёт три зала, порядка 50 гостиничных номеров, медицинско-восстановительный комплекс и столовая. Пока планы не меняются. Я надеюсь, что так и будет.
Сергей Тетюхин

Отметим, что проектирование Центра обойдётся областному бюджету в 19,3 млн рублей. В здании оборудуют универсальный игровой зал с площадкой для волейбола и зрительными трибунами на 500 мест. В проекте предусмотрено строительство раздевалок с душевыми и санузлами, тренажёрного зала, массажных кабинетов и сауны.

На «Бел.Ру» уже публиковали материал о состоянии здания «Космоса». В нём журналисты выясняли, что привело к аварийному состоянию объекта и кто руководил учреждением в моменты взлётов и падений.

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