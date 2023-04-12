Что делать с «Космосом» и как назвать парк в Белгороде: отвечает Гагарин в нейросети

Нейросети, конечно, продолжают удивлять. Возможности их уже поражают и даже пугают: сперва они научились рисовать картины, теперь — притворяться известными людьми. Пока же мы гадаем, не придётся ли начищать бластеры для войны с искусственным интеллектом, предлагаем ознакомиться с творчеством нейросетей на тему Белгорода и области.