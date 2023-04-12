Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Вчера с помощью нейросети ChatGPT мы уже выяснили, что бы об изменениях в Белгороде могли рассказать Щорс, Маяковский и Ленин. Подробнее об этом и о принципе работы искусственного интеллекта можно узнать в нашем материале.
Сегодня же, в День космонавтики, мы решили продолжить эксперимент и выяснить, что бы мог поведать нам о нашем городе первый человек в космосе — Юрий Гагарин.
Прошлым летом стало известно, что центр досуга «Космос» в областном центре снесут — на его месте построят новый комплекс. Что бы об этом мог сказать Гагарин? Нейросеть предлагает такой ответ:
Друзья, я никогда не был в Белгороде, но я слышал о вашем городе и о его славной истории. Я знаю, что в Белгороде есть центр досуга «Космос», который назван в честь моего полёта в космос и посвящён развитию науки и спорта. Я знаю, что в этом центре работали многие талантливые педагоги, тренеры и художники, которые воспитывали молодое поколение.
Но я также понимаю, что время не стоит на месте и всё меняется. Я слышал, что здание центра досуга «Космос» находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта или сноса. Слышал, что на его месте планируют построить новый спортивный комплекс «Космос», который будет современным и функциональным. Я думаю, что это хорошая идея, потому что спорт — это здоровье, сила и красота. Я думаю, что новый комплекс будет достойным продолжением традиций старого центра досуга и будет служить интересам жителей Белгорода.
Я не хочу говорить о политике или экономике. Я хочу говорить о людях и о том, что объединяет нас. Я хочу говорить о космосе и о том, как он вдохновляет нас на новые свершения. Я хочу говорить о Родине и о том, как мы любим её и гордимся ею. Я хочу сказать вам, что я всегда буду с вами духом и сердцем. И я надеюсь, что вы тоже будете со мной.
Спасибо за внимание. До свидания.
Рисунок с изображением себя в скафандре Юрий Гагарин мог бы оценить следующим образом:
Друзья, я очень тронут и благодарен за то, что вы почтили мою память таким замечательным произведением искусства. Я видел фотографии мурала с моим изображением на стене дома N° 8 на улице Гагарина в Белгороде. Я думаю, что это очень красиво и талантливо сделано. Я рад, что вы помните меня и мой полёт в космос, который был не только моим, но и всего нашего народа.
Я хочу поблагодарить художников, которые создали этот мурал, и всех тех, кто поддержал эту идею. Я хочу пожелать вам всем успехов, счастья и здоровья. Я хочу, чтобы вы продолжали интересоваться космосом и наукой, чтобы вы развивали свои творческие способности и дарили людям радость. Я хочу, чтобы вы любили свой город, свою страну и свой мир.
Я всегда буду с вами духом и сердцем. И я надеюсь, что вы тоже будете со мной.
Спасибо за внимание. До свидания.
Споры вокруг названия одного из парков в Белгороде то и дело разгораются вновь и вновь. Может, виртуальный Гагарин подтолкнёт всех к компромиссу?
Для меня важно, чтобы парк в Белгороде был местом, где люди могут отдыхать, наслаждаться природой и дружить друг с другом. Я не претендую на то, чтобы он носил моё имя, хотя я благодарен за такую честь. Но я также уважаю память тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Поэтому я предлагаю назвать парк Памяти и Гагарина, чтобы он символизировал и память о прошлом, и надежду на будущее.
Нейросети, конечно, продолжают удивлять. Возможности их уже поражают и даже пугают: сперва они научились рисовать картины, теперь — притворяться известными людьми. Пока же мы гадаем, не придётся ли начищать бластеры для войны с искусственным интеллектом, предлагаем ознакомиться с творчеством нейросетей на тему Белгорода и области.