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Posted 11 сентября, 07:17

Published 11 сентября, 07:17

Modified 11 сентября, 07:17

Updated 11 сентября, 07:17

Активность клещей в Белгородской области не снижается

Сезон клещей ещё не закончился, а число пострадавших в Белгородской области растёт

11 сентября 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney
Активность клещей в Белгородской области не снижается

С начала года клещи укусили более 1200 белгородцев

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Новости Белгорода
В этом году в Белгородской области уже зафиксировано более 1200 случаев укусов клещей, в том числе более 450 — у детей, сообщили в Роспотребнадзоре. Жителям рекомендуют с осторожностью посещать дачные участки и необработанные территории.

В Белгородской области продолжается сезон активности клещей. По состоянию на 6 сентября за медицинской помощью после укусов насекомых обратились 1257 человек, в том числе 468 детей.

Все пострадавшие сообщили, что присасывание клещей произошло, когда они были на своих дачных участках, приусадебных территориях или отдыхали в неустановленных местах.

С 4 марта по 6 сентября зарегистрирован 71 случай клещевого боррелиоза. За аналогичный период прошлого года таких случаев было 81. Из 457 клещей, снятых с людей, заражены боррелиями были 26% — 122 насекомых.

Хотя территория Белгородской области не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, но люди могут от него привиться, если планируют поездки в другие регионы. Так сделали уже 123 человека.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Клещи#Боррелиоз#Новости Белгорода#Укусы#Белгород#Энцефалит
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