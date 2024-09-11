Сезон клещей ещё не закончился, а число пострадавших в Белгородской области растёт

Posted 11 сентября, 07:17
Published 11 сентября, 07:17
Modified 11 сентября, 07:17
Updated 11 сентября, 07:17
В Белгородской области продолжается сезон активности клещей. По состоянию на 6 сентября за медицинской помощью после укусов насекомых обратились 1257 человек, в том числе 468 детей.
Все пострадавшие сообщили, что присасывание клещей произошло, когда они были на своих дачных участках, приусадебных территориях или отдыхали в неустановленных местах.
С 4 марта по 6 сентября зарегистрирован 71 случай клещевого боррелиоза. За аналогичный период прошлого года таких случаев было 81. Из 457 клещей, снятых с людей, заражены боррелиями были 26% — 122 насекомых.
Хотя территория Белгородской области не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, но люди могут от него привиться, если планируют поездки в другие регионы. Так сделали уже 123 человека.