Сезон клещей ещё не закончился, а число пострадавших в Белгородской области растёт

С начала года клещи укусили более 1200 белгородцев

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В этом году в Белгородской области уже зафиксировано более 1200 случаев укусов клещей, в том числе более 450 — у детей, сообщили в Роспотребнадзоре. Жителям рекомендуют с осторожностью посещать дачные участки и необработанные территории.