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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В Белгородской области зафиксировано более 1000 случаев укуса клеща.

Лето заканчивается, но клещи продолжают атаковать жителей Белгородской области

26 августа 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области зафиксировано более 1000 случаев укуса клеща.

Клещи укусили 1,2 тысячи белгородцев

Расслабляться не стоит, клещи всё ещё активны и способны вас укусить. В больницы региона с начала сезона уже обратились более 1000 человек. Среди укушенных много детей. Ситуация может быть опаснее, чем в прошлом году, предупреждают в управлении Роспотребнадзора по Белгородской области.

В Белгородской области продолжается сезон активности клещей. С начала марта 1240 человек, в том числе 464 ребёнка, обратились в медицинские учреждения после укуса клещей, рассказали в Роспотребнадзоре.

В частности, с 4 марта по 21 августа в регионе зафиксировано 59 случаев клещевого боррелиоза. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 55 случаев.

Все пострадавшие от укусов рассказали, что присасывание произошло во время посещения приусадебных участков, дач и мест отдыха.

Назван район Белгородской области, где клещи ни разу не «приставали» к людям
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