Лето заканчивается, но клещи продолжают атаковать жителей Белгородской области

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В Белгородской области продолжается сезон активности клещей. С начала марта 1240 человек, в том числе 464 ребёнка, обратились в медицинские учреждения после укуса клещей, рассказали в Роспотребнадзоре.
В частности, с 4 марта по 21 августа в регионе зафиксировано 59 случаев клещевого боррелиоза. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 55 случаев.
Все пострадавшие от укусов рассказали, что присасывание произошло во время посещения приусадебных участков, дач и мест отдыха.