Лето заканчивается, но клещи продолжают атаковать жителей Белгородской области

Клещи укусили 1,2 тысячи белгородцев

Расслабляться не стоит, клещи всё ещё активны и способны вас укусить. В больницы региона с начала сезона уже обратились более 1000 человек. Среди укушенных много детей. Ситуация может быть опаснее, чем в прошлом году, предупреждают в управлении Роспотребнадзора по Белгородской области.