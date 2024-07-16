Назван район Белгородской области, где клещи ни разу не «приставали» к людям

В Белгородской области случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом обычно не встречаются. Однако для профилактики этого заболевания у жителей, которые планируют поездки в регионы, где есть риск заражения, в больницах области проводится вакцинация. С начала 2024 года было вакцинировано 100 человек против клещевого вирусного энцефалита, включая 18 детей.