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Клещ

Назван район Белгородской области, где клещи ни разу не «приставали» к людям

16 июля 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney
Клещ

1147 человек обратились в больницы Белгородской области из-за укусов клещей

По сравнению с предыдущим годом в 2024-м количество случаев укусов клещами увеличилось на 185. Специалисты Роспотребнадзора оценили ситуацию с инфекционными заболеваниями, передающимися через укусы, в Белгородской области.

С марта по июль 2024 года в медицинские учреждения Белгородской области обратилось 1147 человек, которые пострадали от укусов клещей. Среди них было 432 ребёнка.

Для сравнения: за аналогичный период 2023 года зарегистрировано 962 случая присасывания клещей, в том числе 366 — у детей.

Клещи кусали жителей Белгорода, Алексеевского, Губкинского, Новооскольского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского горокругов, Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Корочанского, Красногвардейского, Ракитянского, Чернянского районов.

В Грайворонском горокруге, Ивнянском, Красненском, Краснояружском, Прохоровском и Ровеньском районах зарегистрированы единичные случаи укусов. Только в Валуйском горокруге не было зафиксировано ни одного случая укуса клеща.

Специалисты определили, как изменилась статистика заболеваемости инфекциями, передающимися через укус клеща. Например, в сравнении с прошлым годом увеличилось число случаев болезни Лайма. Общая инфицированность боррелиями — бактериями, вызывающими болезнь Лайма, составила 27%. В 2023 году за аналогичный период уровень инфицированности боррелиями составил 18%.

Процент случаев заражения гранулоцитарным анаплазмозом (ГАЧ) составил 4%, а моноцитарным эрлихиозом (МЭЧ) — 0,7%.

В Белгородской области случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом обычно не встречаются. Однако для профилактики этого заболевания у жителей, которые планируют поездки в регионы, где есть риск заражения, в больницах области проводится вакцинация. С начала 2024 года было вакцинировано 100 человек против клещевого вирусного энцефалита, включая 18 детей.

Число белгородцев, покусанных клещами, перевалило за 700
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Клещи#Боррелиоз#Заболеваемость#Инфекция#Белгород#Энцефалит#ГАЧ
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