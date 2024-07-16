Назван район Белгородской области, где клещи ни разу не «приставали» к людям

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:19
С марта по июль 2024 года в медицинские учреждения Белгородской области обратилось 1147 человек, которые пострадали от укусов клещей. Среди них было 432 ребёнка.
Для сравнения: за аналогичный период 2023 года зарегистрировано 962 случая присасывания клещей, в том числе 366 — у детей.
Клещи кусали жителей Белгорода, Алексеевского, Губкинского, Новооскольского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского горокругов, Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Корочанского, Красногвардейского, Ракитянского, Чернянского районов.
В Грайворонском горокруге, Ивнянском, Красненском, Краснояружском, Прохоровском и Ровеньском районах зарегистрированы единичные случаи укусов. Только в Валуйском горокруге не было зафиксировано ни одного случая укуса клеща.
Специалисты определили, как изменилась статистика заболеваемости инфекциями, передающимися через укус клеща. Например, в сравнении с прошлым годом увеличилось число случаев болезни Лайма. Общая инфицированность боррелиями — бактериями, вызывающими болезнь Лайма, составила 27%. В 2023 году за аналогичный период уровень инфицированности боррелиями составил 18%.
Процент случаев заражения гранулоцитарным анаплазмозом (ГАЧ) составил 4%, а моноцитарным эрлихиозом (МЭЧ) — 0,7%.
В Белгородской области случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом обычно не встречаются. Однако для профилактики этого заболевания у жителей, которые планируют поездки в регионы, где есть риск заражения, в больницах области проводится вакцинация. С начала 2024 года было вакцинировано 100 человек против клещевого вирусного энцефалита, включая 18 детей.