Как защититься от укуса клеща? Разбираемся вместе с СОГАЗом

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Как защититься от клещей:
— На прогулки надевайте закрытую одежду. Важно, чтобы были закрыты шея, подмышки, ноги.
— Носите головной убор.
— Используйте средства от насекомых.
— После прогулки осматривайте себя, детей и питомцев, вытряхивайте одежду.
Некоторые клещи переносят опасные инфекционные заболевания энцефалит, болезнь Лайма, эрлихиоз, анаплазмоз. Поэтому при обнаружении паразита важно сразу обратиться к врачу.
По полису «Персона Антиклещ» от СОГАЗа вы сможете получить выплаты в случае укусов клещей, змей, насекомых, паукообразных, которые потребовали стационарного лечения из-за ухудшения состояния здоровья. Полис также предусматривает защиту при наступлении иных несчастных случаев.
Преимущества полиса:
— Сумма страхового покрытия — до 500 тыс. рублей.
— Доступная цена: от 150 ₽/год.
В полис включены риски: временная утрата трудоспособности / временное расстройство здоровья, установление инвалидности, уход из жизни.
Оформите полис за несколько минут по ссылке: https://vk.cc/cwQVxZ. Полис придет на электронную почту.
Также для оформления полиса вы можете обратиться к менеджерам СОГАЗа.