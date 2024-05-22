Находят по запаху и прыгают? Биологи раскрыли мифы о клещах и рассказали про симптомы

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Преподаватель института биологии и биотехнологии АлтГУ рассказала журналистам newia.ru, что клещи чаще всего живут на протяжении трёх лет, а питаются всего три раза. В первый год своей жизни они нападают исключительно на небольших животных: например, на мышей. После приёма пищи паукообразный отправляется на зимовку.
На следующий год личинка уже становится крупнее в три раза, поэтому и жертв себе выбирает побольше — зайцев, ёжиков или белок. После очередной зимней спячки, на третий год своего существования, клещи цепляются за крупных животных и, соответственно, за людей.
Многие с детства считают, что паукообразные прыгают на людей с деревьев, однако это не так: клещи сидят на траве и при приближении жертвы цепляются за неё. Уже после того, как клещ оказался на человеке, он ползёт наверх. Наиболее всего его привлекают места с тонким слоем кожи: под коленями, в области паха, в подмышечных впадинах или на голове. Но их можно встретить и на руках с плечами и шеей.
Излюбленными местами клещей являются в основном травинки или сухие ветки, поэтому водятся они зачастую именно у тропинок или вблизи речных берегов. Но и в городе подцепить паукообразного тоже достаточно легко, поэтому каждую весну территории парков и скверов обрабатывают специальным раствором.
Однако даже после обработки местности бдительность не стоит терять владельцам собак, которые часто для прогулок уходят в леса или в поля. Даже если клещ не вцепится в питомца, он придёт в дом человека, зацепившись за шерсть четвероногого друга, и мигрирует на человека.
Эксперт добавила, что если по тропинке будет идти несколько человек в ряд, то больше всего клещей обнаружит на себе именно возглавлявший строй человек. Паукообразные очень быстро реагируют и пытаются не потерять свой шанс «пообедать».
Многие ошибочно считают, что клещи именно прыгают на своих жертв, однако это миф. Паукообразные ползают по травинке и, когда её касается человек, хватаются за него своими лапками. При этом они не видят и не чувствуют запахи, а жертву находят по теплу, которое она выделяет.
Именно поэтому любые домашние спреи на эфирных маслах от паукообразных не работают.
Клещи переносят ряд различных заболеваний, у каждого из которых есть свои симптомы. Однако ждать их появления врачи не советуют: нужно обратиться в медицинское учреждение сразу после обнаружения на себе клеща. Делается это для того, чтобы оперативно предотвратить заражение и выяснить, представляет ли ваш клещ какую-либо опасность для здоровья.
При этом один клещ может переносить сразу несколько видов заболеваний одновременно. Самыми известными из них являются болезнь Лайма, клещевой энцефалит и тиф. Самым опасным считается энцефалит, поскольку защитить от него сможет только ежегодная вакцинация.
Если укусивший вас клещ был заражён болезнью Лайма, то вокруг места укуса начнёт появляться сыпь в виде колец — в таких случаях нужно срочно обратиться к врачу, пока бактерии не распространились по всему организму.
Часто бывает и так, что жертва клеща чувствует симптомы раньше, чем видит сыпь на теле. В таких случаях появляется мигрень, озноб, мышечная боль, головокружение или проблемы с сердцем. При позднем проявлении инфекции начинают болеть суставы.
Избежать проявления симптомов можно, если сразу после прогулки осмотреть своё тело и снять прицепившегося паразита: для передачи инфекции бактериям обычно требуется от 36 до 48 часов.
Для защиты эксперт советует два или три раза за жизнь привиться иммуноглобулином. Большее количество раз прививаться не нужно.
Также не стоит забывать и о закрытой одежде по всему телу, на открытые участки кожи советуют брызгать репелленты, в составе которых находится не менее 30% ДЭТА. После прогулок нужно всегда осматривать себя и своих близких, чтобы можно было оперативно снять прицепившегося клеща.
Ранее редакция Бел.Ру уже писала о том, как защитить себя от клещей и как их безопасно вытащить. Также поднималась тема симптомов остальных заболеваний, которые можно подхватить с помощью паукообразных.