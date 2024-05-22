Находят по запаху и прыгают? Биологи раскрыли мифы о клещах и рассказали про симптомы

Многие с детства считают, что паукообразные прыгают на людей с деревьев, однако это не так: клещи сидят на траве и при приближении жертвы цепляются за неё. Уже после того, как клещ оказался на человеке, он ползёт наверх. Наиболее всего его привлекают места с тонким слоем кожи: под коленями, в области паха, в подмышечных впадинах или на голове. Но их можно встретить и на руках с плечами и шеей.