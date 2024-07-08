Ученые развеяли самые популярные мифы о клещах

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
Как информирует newia.ru, продолжительность жизни клещей составляет около трех лет. За весь период клещи питаются лишь три раза. В первый год своей жизни клещ имеет всего три пары ног, а предметом его охоты становятся только мелкие хищники. На следующий год клещ увеличивается в два раза и у него вырастает еще одна пара ног. В этот период он уже может охотиться на более крупных животных. И лишь на третий год клещ может считаться взрослой особью и начинает охотиться на крупных животных, а также на людей.
Это, пожалуй, самый распространенный миф — из-за того, что довольно часто люди обнаруживают клещей у себя на волосистой части головы, шее, плечах, руках и даже в подмышечных впадинах. При этом эксперты отмечают, что чаще всего клеща можно найти в высокой траве в лесополосах, на кустах вблизи рек, а также на лесных опушках и полянах. Подцепить клеща с одинаковой вероятностью можно как на природе, так и в городе.
Биологи сообщают, что клещи не имеют глаз и не способны видеть, а также совершенно равнодушны к запахам, при этом их привлекает тепло, которое выделяет жертва. Чаще всего они охотятся, заползая на траву и вытягивая свои передние конечности, на которых имеются крючки. Когда клещ чувствует чье-то прикосновение, то крючки моментально захлопываются, насекомое оказывается на жертве и старается добраться до открытых участков кожи.