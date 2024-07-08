Ученые развеяли самые популярные мифы о клещах

Как информирует newia.ru, продолжительность жизни клещей составляет около трех лет. За весь период клещи питаются лишь три раза. В первый год своей жизни клещ имеет всего три пары ног, а предметом его охоты становятся только мелкие хищники. На следующий год клещ увеличивается в два раза и у него вырастает еще одна пара ног. В этот период он уже может охотиться на более крупных животных. И лишь на третий год клещ может считаться взрослой особью и начинает охотиться на крупных животных, а также на людей.