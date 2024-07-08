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Published Сегодня, 19:27

Modified Сегодня, 19:27

Updated Сегодня, 19:27

Ученые развеяли самые популярные мифы о клещах

Ученые развеяли самые популярные мифы о клещах

8 июля 2024, 19:27
Фото: Изображение Midjourney
Российские ученые рассказали о некоторых мифах о клещах, которые складывались десятилетиями.

Все особи клещей представляют серьезную опасность для людей

Как информирует newia.ru, продолжительность жизни клещей составляет около трех лет. За весь период клещи питаются лишь три раза. В первый год своей жизни клещ имеет всего три пары ног, а предметом его охоты становятся только мелкие хищники. На следующий год клещ увеличивается в два раза и у него вырастает еще одна пара ног. В этот период он уже может охотиться на более крупных животных. И лишь на третий год клещ может считаться взрослой особью и начинает охотиться на крупных животных, а также на людей.

Клещ нападает на людей, прыгая с деревьев

Это, пожалуй, самый распространенный миф — из-за того, что довольно часто люди обнаруживают клещей у себя на волосистой части головы, шее, плечах, руках и даже в подмышечных впадинах. При этом эксперты отмечают, что чаще всего клеща можно найти в высокой траве в лесополосах, на кустах вблизи рек, а также на лесных опушках и полянах. Подцепить клеща с одинаковой вероятностью можно как на природе, так и в городе.

Клещи реагируют на запах жертвы

Биологи сообщают, что клещи не имеют глаз и не способны видеть, а также совершенно равнодушны к запахам, при этом их привлекает тепло, которое выделяет жертва. Чаще всего они охотятся, заползая на траву и вытягивая свои передние конечности, на которых имеются крючки. Когда клещ чувствует чье-то прикосновение, то крючки моментально захлопываются, насекомое оказывается на жертве и старается добраться до открытых участков кожи.

#Общество
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