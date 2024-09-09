Клещей увозят из Белгородской области в Азербайджан и Узбекистан. Зачем?

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
С 10 января по 1 сентября текущего года из Белгородской области экспортировали 3924 партии животноводческой продукции общим весом 183,1 тысячи тонн, что на 50 тысяч больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Больше всего из области экспортировалось кормов и кормовых добавок. 2835 партий общей массой 159,5 тысячи тонн отправили в Китай, Грузию, Нидерланды, Латвию, Узбекистан и Азербайджан. Основным покупателем свекловичного жома стал Китай, на который пришлось 85,5 тысячи тонн этого продукта.
На втором месте по объёму экспорта находятся мясо птицы и свинина. Товар отправили в Китай, Гонконг, Вьетнам, Сербию, ОАЭ и Индию. Общий вес этих поставок составил 9,8 тысячи тонн.
Кроме того, область экспортировала 334 партии молочной продукции в Грузию, Монголию, Израиль, Алжир, Узбекистан, Таджикистан, Молдову и Азербайджан.
Также область экспортирует клещей-энтомофагов в Азербайджан и Узбекистан. Их применяют для биозащиты растений.
Всего в реестре предприятий-экспортёров, зарегистрированных в информационной системе «Цербер», числятся 105 белгородских хозяйствующих субъектов, из которых 87 являются производителями и 18 — трейдерами. Продукция экспортируется в 25 стран, при этом 21 предприятие занимается производством и три — торговлей.