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Posted 11 сентября, 12:26

Published 11 сентября, 12:26

Modified 11 сентября, 12:28

Updated 11 сентября, 12:28

Правый берег Везёлки в Белгороде попросят передать из федеральной в муниципальную собственность

Правый берег Везёлки попросят передать в собственность Белгорода

11 сентября 2024, 12:26
Фото: Артём Черненко. bel.ru
Правый берег Везёлки в Белгороде попросят передать из федеральной в муниципальную собственность
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Новости Белгорода
Соответствующий вопрос обсудят депутаты горсовета на ближайшем заседании. Кроме того, одно помещение в Белгороде хотят передать Росгвардии, а остальные — художникам.

Из собственности РФ в муниципальную собственность Белгорода попросят передать правый берег Везёлки — участок площадью 13 313 кв. м. Это стало известно из опубликованного недавно проекта решения Белгородского городского совета.

Ещё несколько помещений предложили передать на безвозмездной основе Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и Белгородскому отделению «Союза художников России».

Первому в таком случае передадут на пять лет помещение площадью 437,8 кв. м. по адресу улица Николая Островского, д. 7. Художникам готовы предоставить возможность оборудовать на 15 лет четыре помещения в здании на улице Славянской, д. 7б под творческие мастерские.

Напомним, что из муниципальной собственности в областную могут перейти старейшие кинотеатры Белгорода «Победа» и «Радуга».

Депутаты в Белгороде обсудят, что делать с кинотеатрами «Победа» и «Радуга»
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Росгвардия#Везёлка#Новости Белгорода#Белгород#Союз художников#Помещения
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