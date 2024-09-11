Правый берег Везёлки попросят передать в собственность Белгорода

Posted 11 сентября, 12:26
Published 11 сентября, 12:26
Modified 11 сентября, 12:28
Updated 11 сентября, 12:28
Из собственности РФ в муниципальную собственность Белгорода попросят передать правый берег Везёлки — участок площадью 13 313 кв. м. Это стало известно из опубликованного недавно проекта решения Белгородского городского совета.
Ещё несколько помещений предложили передать на безвозмездной основе Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и Белгородскому отделению «Союза художников России».
Первому в таком случае передадут на пять лет помещение площадью 437,8 кв. м. по адресу улица Николая Островского, д. 7. Художникам готовы предоставить возможность оборудовать на 15 лет четыре помещения в здании на улице Славянской, д. 7б под творческие мастерские.
Напомним, что из муниципальной собственности в областную могут перейти старейшие кинотеатры Белгорода «Победа» и «Радуга».