Правый берег Везёлки попросят передать в собственность Белгорода

Первому в таком случае передадут на пять лет помещение площадью 437,8 кв. м. по адресу улица Николая Островского, д. 7. Художникам готовы предоставить возможность оборудовать на 15 лет четыре помещения в здании на улице Славянской, д. 7б под творческие мастерские.