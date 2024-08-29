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Белгородские депутаты обсудят установку ещё трёх мемориальных табличек

Белгородские депутаты обсудят установку ещё трёх мемориальных табличек

29 августа 2024, 15:01
Фото: 1MI
Белгородский городской совет предложил установить три мемориальные таблички. Они могут появиться на зданиях образовательных учреждений.

В Белгороде хотят увековечить память Олега Губернаторова, Яна Прешпективного и Антона Копейкина.

Почтить их память планируют с помощью мемориальных табличек, которые разместят на фасадах зданий. Так, в гимназии № 3 появится табличка с именем Губернаторова, в школе № 20 — Прешпективного, а в центре образования № 1 — Копейкина.

Выделить средства на установку и содержание табличек в надлежащем виде готова администрация города. Вопрос о создании мемориальных досок будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний городской думы.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Мемориальные таблички
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