Белгородские депутаты обсудят установку ещё трёх мемориальных табличек

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В Белгороде хотят увековечить память Олега Губернаторова, Яна Прешпективного и Антона Копейкина.
Почтить их память планируют с помощью мемориальных табличек, которые разместят на фасадах зданий. Так, в гимназии № 3 появится табличка с именем Губернаторова, в школе № 20 — Прешпективного, а в центре образования № 1 — Копейкина.
Выделить средства на установку и содержание табличек в надлежащем виде готова администрация города. Вопрос о создании мемориальных досок будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний городской думы.