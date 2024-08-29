«Пора принять жёсткое решение»: депутаты — о том, что делать с электросамокатами

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Ввести государственные номера для средств индивидуальной мобильности на федеральном уровне предложили в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что эта мера необходима, чтобы идентифицировать пользователей, которые нарушают ПДД и создают аварийные ситуации.
Депутат отметила, что мера эффективно себя показала в Москве, поэтому регионы должны перенять столичный опыт.
Особенно опасность касается несовершеннолетних. Для того, чтобы арендовать электросамокат, не нужно подтверждать возраст, как, например, в каршеринге. Можно просто привязать карту взрослого. Лантратова считает, что необходимо ввести обязательную верификацию пользователей через паспорт.