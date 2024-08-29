«Пора принять жёсткое решение»: депутаты — о том, что делать с электросамокатами

Особенно опасность касается несовершеннолетних. Для того, чтобы арендовать электросамокат, не нужно подтверждать возраст, как, например, в каршеринге. Можно просто привязать карту взрослого. Лантратова считает, что необходимо ввести обязательную верификацию пользователей через паспорт.