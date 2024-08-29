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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Не первый год поднимается вопрос о том, как урегулировать использование электросамокатов

«Пора принять жёсткое решение»: депутаты — о том, что делать с электросамокатами

29 августа 2024, 09:45
Фото: 1MI
Не первый год поднимается вопрос о том, как урегулировать использование электросамокатов

В Госдуме предложили ввести госрегистрацию электросамокатов в регионах

По мнению зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, регистрация поможет контролировать соблюдение правил дорожного движения и безопасность на дорогах. В частности, несовершеннолетних, пишет издание УтроNews со ссылкой на «НИА-Красноярск».

Ввести государственные номера для средств индивидуальной мобильности на федеральном уровне предложили в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что эта мера необходима, чтобы идентифицировать пользователей, которые нарушают ПДД и создают аварийные ситуации.

Депутат отметила, что мера эффективно себя показала в Москве, поэтому регионы должны перенять столичный опыт.

Особенно опасность касается несовершеннолетних. Для того, чтобы арендовать электросамокат, не нужно подтверждать возраст, как, например, в каршеринге. Можно просто привязать карту взрослого. Лантратова считает, что необходимо ввести обязательную верификацию пользователей через паспорт.

Что будут делать в Белгороде с закрывшимися станциями проката электросамокатов?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Транспорт#Аренда#Несовершеннолетние#Россия#Госномера#Электросамокаты#Средства индивидуальной мобильности
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