Из-за обстановки? Белгородцы стали меньше тратить денег на развлечения и транспорт

Белгородстат проанализировал расходы белгородских семей

Белгородцы активно тратят деньги не только на обязательные нужды, но и на развлечения. Однако больше всего жители тратились на непродовольственные товары. На что ещё ушли деньги белгородских семей, рассказали в Белгородстате.