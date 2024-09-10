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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Много средств белгородцы тратят, например, на предметы гардероба

Из-за обстановки? Белгородцы стали меньше тратить денег на развлечения и транспорт

10 сентября 2024, 14:12
Фото: 1MI
Много средств белгородцы тратят, например, на предметы гардероба

Белгородстат проанализировал расходы белгородских семей

Белгородцы активно тратят деньги не только на обязательные нужды, но и на развлечения. Однако больше всего жители тратились на непродовольственные товары. На что ещё ушли деньги белгородских семей, рассказали в Белгородстате.

Белгородцы в 2023 году больше всего тратили деньги на непродовольственные товары, продукты питания и оплату услуг.

Большая часть расходов — 43% — белгородских семей приходилась на покупку непродовольственных товаров: одежды, техники, мебели.

Затраты на домашнее питание составили 32%. Больше всего денег было потрачено на мясо и мясопродукты — 8,2%, хлеб — 4,8%, молоко и молочные продукты — 4,5%.

На оплату услуг жители потратили 21%. Сильнее всего тратились на ЖКХ и другие обязательные платежи.

Расходы на услуги по организации отдыха и культурных мероприятий уменьшились на 0,9%, а на транспортные, почтовые и курьерские услуги, а также на информационно-коммуникационные услуги — на 0,3%.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Продукты питания#Услуги#Новости Белгорода#Расходы#Одежда#Белгород#Непродовольственные товары
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