Из-за обстановки? Белгородцы стали меньше тратить денег на развлечения и транспорт

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Белгородцы в 2023 году больше всего тратили деньги на непродовольственные товары, продукты питания и оплату услуг.
Большая часть расходов — 43% — белгородских семей приходилась на покупку непродовольственных товаров: одежды, техники, мебели.
Затраты на домашнее питание составили 32%. Больше всего денег было потрачено на мясо и мясопродукты — 8,2%, хлеб — 4,8%, молоко и молочные продукты — 4,5%.
На оплату услуг жители потратили 21%. Сильнее всего тратились на ЖКХ и другие обязательные платежи.
Расходы на услуги по организации отдыха и культурных мероприятий уменьшились на 0,9%, а на транспортные, почтовые и курьерские услуги, а также на информационно-коммуникационные услуги — на 0,3%.