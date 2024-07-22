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Водоснабжение

«Я чем должен поливать тогда?»: Гладкова снова возмутил полив огородов питьевой водой

22 июля 2024, 08:30
Фото: 1MI
Водоснабжение

В Белгородской области всё ещё не побороли расходы питьевой воды на огороды

Белгородцы снова жалуются на подачу воды. Как оказалось, резервуары не успевают наполняться. Одна причина — большой расход воды из-за жары, вторая — полив огородов. Гладков снова оказался недоволен выливанием «денег». И тем, что проблема никак не решится. Резервуары для огородов строить не будут.
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ЖКХ

Как во время своего доклада сообщил Сергей Довгалюк, замгубернатора Белгородской области по ЖКХ, от жителей почти всех муниципалитетов поступило более 500 жалоб на водоснабжение. Как оказалось, в сетях водоснабжения специально понижали давление, чтобы наполнить резервуары, запасов которых не хватало, и не перекрыть при этом подачу воды.

Одна из причин проблем с подачей — большой расход воды. В этом году температурный режим в последние четыре недели превышен почти на 10°C из-за аномальной жары. Вторая — использование проточной воды для полива. «Мы деньгами поливаем огород», как прокомментировал Вячеслав Гладков:

«Мы самый маловодный регион. У нас вода — один трубопровод, по которому идёт вода очищенная. Она питьевая, она для хозяйственный нужд, но не для полива. Что нужно делать? Дополнительные резервуары строить, которые будут работать только летом? Почему у нас зимой хватает воды, а летом, в период жары, не хватает?».

Ответ Сергея Довгалюка на вопрос о том, какие меры принимаются, чтобы решить проблему, интерес не удовлетворил. Особенно это касалось вопроса о поливе:

«Воды больше не становится, но мы с вами не предлагаем системные решения, которые бы данную проблему решили. <…> Людей интересует: „У меня нет воды. Что делает власть, чтобы у меня вода появилась? Я хочу, чтобы у меня вода была и зимой, и летом. Я выращиваю помидоры с огурцами, у меня яблоня. Говорят какую-то ерунду. Я чем должен поливать тогда?“. Люди, которые смотрят прямой эфир, уверен, сейчас об этом и думают».

К следующей неделе подготовят новый доклад с предложениями решения проблемы с пустеющими резервуарами и расходом воды для полива. Тему обсудят на еженедельном оперативном совещании.

Тема полива огородов питьевой водой ранее поднималась, т. к. уже приходили жалобы. Также упомянули в обсуждении Старый Оскол, а точнее ситуацию, с которой столкнулись его жители, когда из-за того, что дачно-огородный сезон начался раньше, свои участки жители начали поливать питьевой водой. Из-за этого резервуары не успевали пополняться. Людей призвали пользоваться «технической» водой.

«Миллионы рублей выливаются в землю». Гладков — о поливе огородов питьевой водой
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Водоснабжение#Новости Белгорода#Питьевая вода#Белгород#Полив
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