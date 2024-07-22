«Я чем должен поливать тогда?»: Гладкова снова возмутил полив огородов питьевой водой

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Как во время своего доклада сообщил Сергей Довгалюк, замгубернатора Белгородской области по ЖКХ, от жителей почти всех муниципалитетов поступило более 500 жалоб на водоснабжение. Как оказалось, в сетях водоснабжения специально понижали давление, чтобы наполнить резервуары, запасов которых не хватало, и не перекрыть при этом подачу воды.
Одна из причин проблем с подачей — большой расход воды. В этом году температурный режим в последние четыре недели превышен почти на 10°C из-за аномальной жары. Вторая — использование проточной воды для полива. «Мы деньгами поливаем огород», как прокомментировал Вячеслав Гладков:
«Мы самый маловодный регион. У нас вода — один трубопровод, по которому идёт вода очищенная. Она питьевая, она для хозяйственный нужд, но не для полива. Что нужно делать? Дополнительные резервуары строить, которые будут работать только летом? Почему у нас зимой хватает воды, а летом, в период жары, не хватает?».
Ответ Сергея Довгалюка на вопрос о том, какие меры принимаются, чтобы решить проблему, интерес не удовлетворил. Особенно это касалось вопроса о поливе:
«Воды больше не становится, но мы с вами не предлагаем системные решения, которые бы данную проблему решили. <…> Людей интересует: „У меня нет воды. Что делает власть, чтобы у меня вода появилась? Я хочу, чтобы у меня вода была и зимой, и летом. Я выращиваю помидоры с огурцами, у меня яблоня. Говорят какую-то ерунду. Я чем должен поливать тогда?“. Люди, которые смотрят прямой эфир, уверен, сейчас об этом и думают».
К следующей неделе подготовят новый доклад с предложениями решения проблемы с пустеющими резервуарами и расходом воды для полива. Тему обсудят на еженедельном оперативном совещании.
Тема полива огородов питьевой водой ранее поднималась, т. к. уже приходили жалобы. Также упомянули в обсуждении Старый Оскол, а точнее ситуацию, с которой столкнулись его жители, когда из-за того, что дачно-огородный сезон начался раньше, свои участки жители начали поливать питьевой водой. Из-за этого резервуары не успевали пополняться. Людей призвали пользоваться «технической» водой.