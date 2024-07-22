«Я чем должен поливать тогда?»: Гладкова снова возмутил полив огородов питьевой водой

Как во время своего доклада сообщил Сергей Довгалюк, замгубернатора Белгородской области по ЖКХ, от жителей почти всех муниципалитетов поступило более 500 жалоб на водоснабжение. Как оказалось, в сетях водоснабжения специально понижали давление, чтобы наполнить резервуары, запасов которых не хватало, и не перекрыть при этом подачу воды.