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Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Белгородский чиновник рассказал о проблемах с водоснабжением в Старом Осколе

Резервных мощностей не хватает: в Старом Осколе снова проблемы с водой

22 июля 2024, 07:40
Фото: 1MI

Белгородский чиновник рассказал о проблемах с водоснабжением в Старом Осколе

За прошедшую неделю от жителей Старого Оскола вновь поступали жалобы, которые касались отсутствия воды или низкого давления. Причины сложившейся ситуации озвучил замгубернатора Сергей Довгалюк.

По словам чиновника, традиционно жалобы поступают из микрорайонов частной застройки Старого Оскола, которые ранее обеспечивались водой по договору с ОАО «КМАПЖС».

В этом году организация договор с властями не заключила, в связи с чем в этой части города огромный дефицит воды. Поэтому также приходится искусственно понижать давление, чтобы набирать резервуары. В дневное время существующих мощностей на северную часть города не хватает. Приходится ограничивать другие районы.
Сергей Довгалюк

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру изучили позиции правительства и ОАО «КМАПЖС» касательно спора о работе Тереховского водозабора. Собственник объекта «КМАПЖилСтрой» прекратил подачу воды. Власти против. Подробнее — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Старый Оскол#Водоснабжение#Ограничения#Жалобы#Белгород#Спор#Микрорайоны#Замгубернатор#Сергей Довгалюк#ОАО «КМАПЖС»
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