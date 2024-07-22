Резервных мощностей не хватает: в Старом Осколе снова проблемы с водой

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
По словам чиновника, традиционно жалобы поступают из микрорайонов частной застройки Старого Оскола, которые ранее обеспечивались водой по договору с ОАО «КМАПЖС».
В этом году организация договор с властями не заключила, в связи с чем в этой части города огромный дефицит воды. Поэтому также приходится искусственно понижать давление, чтобы набирать резервуары. В дневное время существующих мощностей на северную часть города не хватает. Приходится ограничивать другие районы.
Сергей Довгалюк
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру изучили позиции правительства и ОАО «КМАПЖС» касательно спора о работе Тереховского водозабора. Собственник объекта «КМАПЖилСтрой» прекратил подачу воды. Власти против. Подробнее — по ссылке.