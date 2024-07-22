В Белгородской области искусственно снижали давление в сетях водоснабжения

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
По данным чиновника, всего за прошедшую неделю от белгородцев практически из каждого муниципалитета поступило 528 обращений, которые касались водоснабжения. Но больше всего жалоб было от жителей Белгородского района, Старооскольского и Губкинского округов, а также Белгорода.
Как добавил Довгалюк, за последние четыре недели сформировалась аномальная жаркая погода, поэтому произошёл огромный рост разбора воды.
Резервных мощностей не хватает. По Белгородскому району ещё две недели назад применялась процедура по искусственному снижению давления для наполнения резервуаров, чтобы не прекращать водоснабжение полностью. На прошлой неделе пришлось прибегнуть к этим мерам и в Губкинском округе.
Сергей Довгалюк
По Белгородскому району больше всего обращений поступило от жителей Дубового, Таврово, Северного, Стрелецкого, Ближней Игуменки и Крутого Лога. По этим населённым пунктам снижение давления искусственно вводится третью неделю. Были обращение и с Разуменского направления, там был сбой в работе насосного оборудования. Его заменили, водоснабжение восстановили.
Что касается Белгорода, всего поступило за неделю 40 обращений. Причина — порыв на улице Преображенская. Его устранили, водоснабжение восстановили полностью.