В Белгородской области искусственно снижали давление в сетях водоснабжения

По данным чиновника, всего за прошедшую неделю от белгородцев практически из каждого муниципалитета поступило 528 обращений, которые касались водоснабжения. Но больше всего жалоб было от жителей Белгородского района, Старооскольского и Губкинского округов, а также Белгорода.