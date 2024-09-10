Экс-начальницу миграционной службы обвинили в организации теневой миграции

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
По версии следствия, бывшая начальница отдела по вопросам миграции по Новооскольскому городскому округу хотела улучшить статистику по выявлению и предотвращению нарушений миграционного законодательства.
Для этого она с 2019 по 2023 год искала людей, которые за деньги соглашались ставить иностранцев — граждан Узбекистана — на миграционный учёт. Всего было фиктивно зарегистрировано 19 иностранцев. Благодаря этому граждане могли получить патент на работу.
Затем женщина инициировала расследование этих преступлений и уголовное преследование виновных.
Бывшую начальницу обвиняют сразу по нескольким статьям: организация незаконной миграции, превышение должностных полномочий, фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина (по ч. 1 ст. 322.1, ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 2 ст. 322.1, ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 2 ст. 322.1, п. «е» ч. 3 ст. 286, ст. 322.3 УК РФ).
После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения дело будет передано в суд для рассмотрения.