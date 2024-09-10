Экс-начальницу миграционной службы обвинили в организации теневой миграции

Для этого она с 2019 по 2023 год искала людей, которые за деньги соглашались ставить иностранцев — граждан Узбекистана — на миграционный учёт. Всего было фиктивно зарегистрировано 19 иностранцев. Благодаря этому граждане могли получить патент на работу.