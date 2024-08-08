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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Школы Белгорода откроются с 1 сентября, а увольнение директоров оказалось незаконным

Школы Белгорода откроются с 1 сентября, а увольнение директоров оказалось незаконным

8 августа 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сегодняшний день для жителей Белгорода начался неожиданно — власти решили открыть все школы с нового учебного года. Прокуратура проверила историю с массовым увольнением директоров школ и нашла нарушения. Тем временем в регионе решили увеличить прожиточный минимум.

В Белгороде хотят открыть все школы

С 1 сентября в Белгороде могут открыть все школы. За очный формат обучения проголосовали 85% родителей. Будут рассматриваться разные модели обучения, включая смешанный формат.

Решение о форме одежды для учащихся остаётся на усмотрение школы. Однако в любом случае в школах будет действовать официально-деловой стиль одежды.

Ученики смогут оставлять при себе мобильные телефоны на уроках, но использовать их разрешат только в экстренных случаях.

В каждом учреждении к началу нового учебного года установили тревожные кнопки, разместили аптечки, проверили работу пожарной сигнализации и определили места для укрытий. Вблизи каждой школы будут установлены дополнительные бетонные конструкции.

Кроме того, разработаны понятные алгоритмы действий в случае чрезвычайных ситуаций, а окна оклеили бронеплёнкой. Все учителя прошли обязательные курсы по оказанию первой помощи.

Также стало известно, что для белгородских первоклашек ввели новый предмет — обновлённый «Труд». Ребята будут изучать компьютерную графику, робототехнику и другие современные технологии. А ученики 8-11-х классов начнут проходить «Основы безопасности и защиты Родины».

Ситуация с детскими садами в Белгороде не изменилась — они продолжат работать в формате дежурных групп.

В Белгороде с 1 сентября откроются все школы
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Увеличился размер прожиточного минимума

Недавно белгородцы жаловались на низкий прожиточный минимум в регионе. С 2025 года его решено увеличить до 14 896 рублей.

Для трудоспособного населения региона он будет равен 16 237 рублям. Сумма для белгородских пенсионеров — 12 811 рублей, для детей — 14 449 рублей.

ПМ в Белгородской области и раньше признавался одним из самых низких по стране, но, даже с повышением, он всё же будет ниже общероссийского.

Белгородцам повысят прожиточный минимум, но он всё равно будет ниже общероссийского
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Прокуратура проверила увольнение 10 директоров школ

Ведомство выявило нарушения трудового законодательства. Десять увольнительных приказов были опротестованы, а мэру внесли представление.

В отношении Михаила Шейченко — руководителя управления образования — завели административное дело по факту нарушения трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). Его также предупредили о недопустимости повторения правонарушения.

Напомним, что в прошлом месяце стало известно об увольнении десяти директоров школ Белгорода. Тогда власти города объяснили это «плановой кадровой работой» перед 1 сентября. Позже одна из директоров анонимно рассказала, что её и коллег поставили перед фактом.

Увольнение 10 директоров школ в Белгороде опротестовали, мэру внесли представление
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