Школы Белгорода откроются с 1 сентября, а увольнение директоров оказалось незаконным

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
С 1 сентября в Белгороде могут открыть все школы. За очный формат обучения проголосовали 85% родителей. Будут рассматриваться разные модели обучения, включая смешанный формат.
Решение о форме одежды для учащихся остаётся на усмотрение школы. Однако в любом случае в школах будет действовать официально-деловой стиль одежды.
Ученики смогут оставлять при себе мобильные телефоны на уроках, но использовать их разрешат только в экстренных случаях.
В каждом учреждении к началу нового учебного года установили тревожные кнопки, разместили аптечки, проверили работу пожарной сигнализации и определили места для укрытий. Вблизи каждой школы будут установлены дополнительные бетонные конструкции.
Кроме того, разработаны понятные алгоритмы действий в случае чрезвычайных ситуаций, а окна оклеили бронеплёнкой. Все учителя прошли обязательные курсы по оказанию первой помощи.
Также стало известно, что для белгородских первоклашек ввели новый предмет — обновлённый «Труд». Ребята будут изучать компьютерную графику, робототехнику и другие современные технологии. А ученики 8-11-х классов начнут проходить «Основы безопасности и защиты Родины».
Ситуация с детскими садами в Белгороде не изменилась — они продолжат работать в формате дежурных групп.
Недавно белгородцы жаловались на низкий прожиточный минимум в регионе. С 2025 года его решено увеличить до 14 896 рублей.
Для трудоспособного населения региона он будет равен 16 237 рублям. Сумма для белгородских пенсионеров — 12 811 рублей, для детей — 14 449 рублей.
ПМ в Белгородской области и раньше признавался одним из самых низких по стране, но, даже с повышением, он всё же будет ниже общероссийского.
Ведомство выявило нарушения трудового законодательства. Десять увольнительных приказов были опротестованы, а мэру внесли представление.
В отношении Михаила Шейченко — руководителя управления образования — завели административное дело по факту нарушения трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). Его также предупредили о недопустимости повторения правонарушения.
Напомним, что в прошлом месяце стало известно об увольнении десяти директоров школ Белгорода. Тогда власти города объяснили это «плановой кадровой работой» перед 1 сентября. Позже одна из директоров анонимно рассказала, что её и коллег поставили перед фактом.