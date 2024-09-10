Директора школы в белгородском приграничье обвиняют в мошенничестве

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В суд передали уголовное дело против директора одной из школ Борисовского района. По информации прокуратуры, речь идёт о руководительнице МБОУ «Хотмыжская СОШ».
По версии следствия, в июне 2022 и июле 2023 годов обвиняемая издала фиктивные указы о трудоустройстве своих знакомых на должности уборщика помещений и секретаря, пока основные сотрудники были в отпуске.
По факту работа не выполнялась, но управление образования начисляло зарплату. В табель же вносилась недостоверная информация об исполнении новыми сотрудниками должностных обязанностей.
Уголовное дело в отношении директора школы возбудили по статье за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как сообщили в Следственном комитете, причинённый ущерб обвиняемая возместила.
Расследование дела завершено, его передали в Борисовский районный суд для рассмотрения по существу.