Директора школы в белгородском приграничье обвиняют в мошенничестве

По версии следствия, в период отпусков основных сотрудников директор школы фиктивно трудоустроила двоих знакомых, хотя по факту они не работали. При этом зарплату «работникам» начисляли. Уголовное дело передали в суд, подробности сообщили в прокуратуре и СК.

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