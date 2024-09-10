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Директора школы в белгородском приграничье обвиняют в мошенничестве

Директора школы в белгородском приграничье обвиняют в мошенничестве

10 сентября 2024, 09:47
По версии следствия, в период отпусков основных сотрудников директор школы фиктивно трудоустроила двоих знакомых, хотя по факту они не работали. При этом зарплату «работникам» начисляли. Уголовное дело передали в суд, подробности сообщили в прокуратуре и СК.

В суд передали уголовное дело против директора одной из школ Борисовского района. По информации прокуратуры, речь идёт о руководительнице МБОУ «Хотмыжская СОШ».

По версии следствия, в июне 2022 и июле 2023 годов обвиняемая издала фиктивные указы о трудоустройстве своих знакомых на должности уборщика помещений и секретаря, пока основные сотрудники были в отпуске.

По факту работа не выполнялась, но управление образования начисляло зарплату. В табель же вносилась недостоверная информация об исполнении новыми сотрудниками должностных обязанностей.

Уголовное дело в отношении директора школы возбудили по статье за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как сообщили в Следственном комитете, причинённый ущерб обвиняемая возместила.

Расследование дела завершено, его передали в Борисовский районный суд для рассмотрения по существу.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Школа#Борисовский район#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье#Фиктивное трудоустройство
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