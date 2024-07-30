Экс-чиновницу в белгородском приграничье уличили в крупном мошенничестве

Действия бывшей чиновницы квалифицировали по статье «мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Свою вину подсудимая не признала и заявила, что все её действия по оформлению права собственности на земельный участок были подкреплены законным поручением.