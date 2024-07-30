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Суд

Экс-чиновницу в белгородском приграничье уличили в крупном мошенничестве

30 июля 2024, 13:37
Фото: 1MI
Суд

Бывшая госслужащая в Новой Таволжанке незаконно купила участок земли

Бывшая сотрудница Новотаволжанской администрации признана виновной в мошенничестве. Использовав своё служебное положение, она обманом приобрела права на чужой земельный участок. Подробности разбирательства сообщили в пресс-службе Шебекинского районного суда.

С 2006 по 2014 год жительница Шебекинского округа работала в администрации Новой Таволжанки и занималась вопросами землепользования. В том числе она оказывала гражданам услуги по регистрации прав собственности на земельные участки.

Так как женщина хорошо знала процедуру постановки на кадастровый учёт, она оформила нераспределённый земельный участок на человека, который никогда им не владел.

Бывшая чиновница нашла в похозяйственной книге похожий участок и убедила пожилую женщину его продать. На основании выписок из похозяйственной книги участок, находящийся в государственной собственности, был зарегистрирован на потерпевшую. В итоге экс-сотрудница администрации обманным путём приобрела права на чужое имущество.

Действия бывшей чиновницы квалифицировали по статье «мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Свою вину подсудимая не признала и заявила, что все её действия по оформлению права собственности на земельный участок были подкреплены законным поручением.

В апреле 2024 года её признали виновной и обязали заплатить штраф в размере 360 тысяч рублей. Осуждённая попыталась обжаловать приговор, но суд оставил его без изменений. Приговор вступил в силу.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Администрация#Новая таволжанка#Земельный участок#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#Судебное разбирательство
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