Работница офиса МФО наживалась на белгородцах, оформляя займы с завышенными суммами

Обман раскрылся. Суд признал женщину виновной по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и назначил ей два года исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в пользу государства. Также суд обязал её возместить ущерб обманутым клиентам. Несмотря на то, что женщина отбыла наказание, выплачивать долг одной из жертв не стала.