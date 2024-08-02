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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

МФО, фото тематическое

Работница офиса МФО наживалась на белгородцах, оформляя займы с завышенными суммами

2 августа 2024, 11:26
Фото: 1MI
МФО, фото тематическое

Менеджера микрокредитной организации в Белгороде осудили за мошенничество

Менеджер микрокредитной организации в Белгороде оформляла займы, в документах указывая суммы больше, чем просили клиенты. Разницу женщина оставляла себе. Обман вскрылся. Подробнее о том, как наказали мошенницу, рассказали в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

В Белгороде менеджер микрокредитной компании придумала мошенническую схему для наживы. Она оформляла займы и в документах указывала суммы больше, чем на самом деле просили клиенты.

Женщина отвлекала внимание заёмщиков и они подписывали бумаги не глядя. Разницу между реальной суммой займа и той, что была указана в договоре, злоумышленница забирала себе.

Обман раскрылся. Суд признал женщину виновной по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и назначил ей два года исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в пользу государства. Также суд обязал её возместить ущерб обманутым клиентам. Несмотря на то, что женщина отбыла наказание, выплачивать долг одной из жертв не стала.

Судебный пристав предупредил должницу об исполнительном производстве и разъяснил последствия уклонения от решения суда. Но женщина всё равно не погасила задолженность. Тогда было решено взыскать долг через удержание части зарплаты должницы. Таким образом, жертва получила положенную ей сумму.

Белгородцы стали реже брать микрозаймы, МФО в регионе тоже стало меньше
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#Валерия Колесникова#Мошенничество#Суд#Займы#Обман#Новости Белгорода#Белгород#Микрозаймы
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