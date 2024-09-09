Под Белгородом за неделю во время обстрелов повреждены больше 450 машин

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
По данным Куташовой, за неделю в Белгородском районе из-за обстрелов ВСУ пострадало 376 объектов. Это многоквартирные дома и ИЖС. Ремонтные работы завершили по 108. Что касается машин, число повреждённых транспортных средств за неделю составило 454. Заключения экспертов есть по 157 машинам. На оплату подали документы по 125 авто.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что объём очень большой.
Если мы не в состоянии восстановить, значит нужно об этом сказать людям. Деньги платим. 60-70% аванса всем выплатили. Не в состоянии выполнять? Зачем деньги тогда брали.
Вячеслав Гладков
Напомним, на прошлом оперативном совещании подняли вопрос о депремировании глав районов из-за проблем с восстановлением жилья после обстрелов.