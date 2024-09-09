Под Белгородом за неделю во время обстрелов повреждены больше 450 машин

По данным Куташовой, за неделю в Белгородском районе из-за обстрелов ВСУ пострадало 376 объектов. Это многоквартирные дома и ИЖС. Ремонтные работы завершили по 108. Что касается машин, число повреждённых транспортных средств за неделю составило 454. Заключения экспертов есть по 157 машинам. На оплату подали документы по 125 авто.