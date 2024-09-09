Названы предварительные результаты довыборов в горсовет Белгорода

Уже озвучены предварительные результаты голосования. Лидирует Денис Перелыгин от партии «Единая Россия» — за него проголосовали 712 белгородцев. На втором месте оказался Андрей Сафронов от КПРФ с 243 голосами. Следом за ним Андрей Гусев от партии «Коммунисты России» с 134 голосами и Илья Комаров от ЛДПР — с 131.