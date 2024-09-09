Названы предварительные результаты довыборов в горсовет Белгорода

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Вчера, 8 сентября, в Белгороде состоялся Единый день голосования: горожане выбирали нового депутата горсовета, который будет представлять интересы жителей округа № 14. Для этого в областном центре открыли шесть избирательных участков, которые проверили на меры безопасности.
Уже озвучены предварительные результаты голосования. Лидирует Денис Перелыгин от партии «Единая Россия» — за него проголосовали 712 белгородцев. На втором месте оказался Андрей Сафронов от КПРФ с 243 голосами. Следом за ним Андрей Гусев от партии «Коммунисты России» с 134 голосами и Илья Комаров от ЛДПР — с 131.
Елена Стрекозова от «Партии пенсионеров» и Оксана Облакова от «Справедливой России — За правду» набрали меньше всего голосов — 95 и 98 соответственно.
Согласно данным окружной избирательной комиссии, число избирателей, внесённых в список на момент окончания голосования, составило 10 057. Участковая комиссия получила 7600 бюллетеней.
Количество погашенных бюллетеней достигло 6169 штук, а недействительных — всего 18.
Отметим, что Белгородской области предлагали, как приграничному региону, провести Единый день голосования досрочно, однако власти от такой возможности отказались.