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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Синоптики пообещали дождь в Белгородской области

Когда белгородцам ждать первого осеннего дождя?

9 сентября 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики пообещали дождь в Белгородской области

Синоптики пообещали дожди в Белгородской области

Во вторник, 10 сентября, ожидается переменная облачность с небольшим дождём. Максимальная температура воздуха составит +27 ˚С, сообщает областное МЧС.
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Погода

Завтра, 10 сентября, на территории Белгородской области прогнозируется переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 4-9 м/с, днём — 8-13 м/с.

Температура воздуха на территории региона составит от +11 ˚С до +16 ˚С ночью и от +22 ˚С до +27 ˚С — днём.

По предварительной информации, небольшой дождь на этой неделе также ожидается и в пятницу, 13 сентября. Средняя температура ближайшие шесть дней, с 11 по 15 сентября, остановится на отметке +29 ˚С.

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