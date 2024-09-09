Когда белгородцам ждать первого осеннего дождя?

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Завтра, 10 сентября, на территории Белгородской области прогнозируется переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер восточного направления в тёмное время суток достигнет 4-9 м/с, днём — 8-13 м/с.
Температура воздуха на территории региона составит от +11 ˚С до +16 ˚С ночью и от +22 ˚С до +27 ˚С — днём.
По предварительной информации, небольшой дождь на этой неделе также ожидается и в пятницу, 13 сентября. Средняя температура ближайшие шесть дней, с 11 по 15 сентября, остановится на отметке +29 ˚С.