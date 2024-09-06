«Символ заботы о жизни»: зачем юным белгородцам передали бронежилеты?

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В ходе Всемирного дня благотворительности Белгородской митрополии из Санкт-Петербурга передали детские бронежилеты. Всего их насчитывается 30 штук.
«Мы постоянно подвергаемся обстрелам, и наши дети, находясь в постоянной опасности, нуждаются в защите. Порой их требуется в срочном порядке вывозить. Для этого, конечно, требуются и автомобили, но, в то же время, необходимы и средства индивидуальной защиты», — заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Касками и бронежилетами ранее решили обеспечить и водителей автобусов в Белгороде. Сделали это в апреле — после массированных обстрелов города. При этом каски и бронежилеты водителям не требуется носить постоянно. Ранее сообщалось, что те же бронежилеты водители использовали, когда заезжали на Харгору.