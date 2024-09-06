«Символ заботы о жизни»: зачем юным белгородцам передали бронежилеты?

Касками и бронежилетами ранее решили обеспечить и водителей автобусов в Белгороде. Сделали это в апреле — после массированных обстрелов города. При этом каски и бронежилеты водителям не требуется носить постоянно. Ранее сообщалось, что те же бронежилеты водители использовали, когда заезжали на Харгору.