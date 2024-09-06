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Updated Сегодня, 16:06

Детские бронежилеты поступили в Белгородскую область

«Символ заботы о жизни»: зачем юным белгородцам передали бронежилеты?

6 сентября 2024, 16:06
Фото: сайт «Белгородская и Старооскольская епархия»
Детские бронежилеты поступили в Белгородскую область

В Белгородскую область поступили детские бронежилеты

В регион прислали детские бронежилеты. Всего митрополия получила от петербуржского благотворительного фонда 30 средств защиты. Об этом рассказали на сайте епархии.
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Дети

В ходе Всемирного дня благотворительности Белгородской митрополии из Санкт-Петербурга передали детские бронежилеты. Всего их насчитывается 30 штук.

«Мы постоянно подвергаемся обстрелам, и наши дети, находясь в постоянной опасности, нуждаются в защите. Порой их требуется в срочном порядке вывозить. Для этого, конечно, требуются и автомобили, но, в то же время, необходимы и средства индивидуальной защиты», — заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Касками и бронежилетами ранее решили обеспечить и водителей автобусов в Белгороде. Сделали это в апреле — после массированных обстрелов города. При этом каски и бронежилеты водителям не требуется носить постоянно. Ранее сообщалось, что те же бронежилеты водители использовали, когда заезжали на Харгору.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Бронежилеты
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