Несладкие подарки: в кондитерском магазине «Славянка» появились бронежилеты

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Жители Белгорода обратили внимание, что в ассортименте кондитерских магазинов «Славянка» появились необычные товары. Теперь здесь можно найти не только конфеты и другую кондитерскую продукцию, но и бронежилеты.
Бронежилеты были замечены в витринах магазинов, расположенных по адресам проспект Славы, 23 и улица Губкина, 42ж.
Напомним, недавно бронежилетами снабдили сотрудников «Агро-Белогорья», которые работают в приграничных районах, и водителей общественного транспорта. Защитой обеспечили и курьёров «Ленты».