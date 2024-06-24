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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Бронежилеты в кондитерском магазине в Белгороде

Несладкие подарки: в кондитерском магазине «Славянка» появились бронежилеты

24 июня 2024, 14:43
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Бронежилеты в кондитерском магазине в Белгороде

В сетевых магазинах «Славянка» в продаже заметили бронежилеты

Белгородцы заметили необычное обновление ассортимента в сетевых магазинах кондитерской фабрики «Славянка». Фото публикует Telegram-канал «Белгород № 1».

Жители Белгорода обратили внимание, что в ассортименте кондитерских магазинов «Славянка» появились необычные товары. Теперь здесь можно найти не только конфеты и другую кондитерскую продукцию, но и бронежилеты.

Бронежилеты были замечены в витринах магазинов, расположенных по адресам проспект Славы, 23 и улица Губкина, 42ж.

Напомним, недавно бронежилетами снабдили сотрудников «Агро-Белогорья», которые работают в приграничных районах, и водителей общественного транспорта. Защитой обеспечили и курьёров «Ленты».

Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
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#Валерия Колесникова#Город#Фотофакт#Новости Белгорода#Славянка#Белгород#Бронежилеты
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