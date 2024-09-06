Карта конфликта: как примириться и понять друг друга?

Posted Сегодня, 15:00
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Карта конфликта — это техника, с помощью которой можно определить, что заставляет стороны снова и снова вступать в конфликт. Составить карту очень просто: нужно вернуться к последней неразрешённой ссоре, а затем разобрать её с помощью наводящих вопросов.
Вспомните: что именно делали участники до конфликта, что послужило его причиной? Кто выбрал какую стратегию ведения ссоры? Как оппонент реагировал на вашу стратегию? Когда ссора стала агрессивной и потеряла смысл? Кто и почему стал подначивать другого?
И, наконец, что действительно запустило конфликт, ведь чаще всего реальная причина бывает зарыта за чувствами и потоком оскорблений. Отвечать стоит честно и вдумчиво, иначе получить полную картину ситуации не удастся.
Карта конфликта может изменить динамику ссоры, помочь рационализировать происходящее и найти способ решить разногласия. Критика сменяется вниманием к потребностям оппонента. Тон разговора меняется, и конфликт исчерпывает себя.