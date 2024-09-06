Карта конфликта: как примириться и понять друг друга?

Говорят, что в конфликте оба виноваты. Однако правильнее будет сказать, что в конфликте оба не поняты. Ссоры возникают именно потому, что люди не хотят или не могут друг друга услышать. Поможет сделать это карта конфликта. Как ею пользоваться, разобрались журналисты newia.ru.