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Карта конфликта — лёгкий метод вернуть разговор в спокойное русло.

Карта конфликта: как примириться и понять друг друга?

6 сентября 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney
Карта конфликта — лёгкий метод вернуть разговор в спокойное русло.
Говорят, что в конфликте оба виноваты. Однако правильнее будет сказать, что в конфликте оба не поняты. Ссоры возникают именно потому, что люди не хотят или не могут друг друга услышать. Поможет сделать это карта конфликта. Как ею пользоваться, разобрались журналисты newia.ru.

Карта конфликта — это техника, с помощью которой можно определить, что заставляет стороны снова и снова вступать в конфликт. Составить карту очень просто: нужно вернуться к последней неразрешённой ссоре, а затем разобрать её с помощью наводящих вопросов.

Вспомните: что именно делали участники до конфликта, что послужило его причиной? Кто выбрал какую стратегию ведения ссоры? Как оппонент реагировал на вашу стратегию? Когда ссора стала агрессивной и потеряла смысл? Кто и почему стал подначивать другого?

И, наконец, что действительно запустило конфликт, ведь чаще всего реальная причина бывает зарыта за чувствами и потоком оскорблений. Отвечать стоит честно и вдумчиво, иначе получить полную картину ситуации не удастся.

Карта конфликта может изменить динамику ссоры, помочь рационализировать происходящее и найти способ решить разногласия. Критика сменяется вниманием к потребностям оппонента. Тон разговора меняется, и конфликт исчерпывает себя.

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#Валерия Колесникова#Общество#Взаимодействие#Решение#Конфликт#Критика#Карта конфликта
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