Белгородец пытался зарезать своего соседа из-за замечания по поводу уборки

В июне текущего года между соседями произошёл конфликт из-за некачественной уборки квартиры. Одному из участников ссоры не понравилось сделанное ему замечание, поэтому он нанёс своему оппоненту ножевые удары в грудь и правое плечо, причинив тому тяжкий вред здоровью.