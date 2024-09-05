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Спор об уборке в Белгороде едва не привёл к трагедии

Белгородец пытался зарезать своего соседа из-за замечания по поводу уборки

5 сентября 2024, 10:58
Фото: 1MI
Спор об уборке в Белгороде едва не привёл к трагедии
Ссора случилась между соседями одного дома в Белгороде. Пострадавший не погиб, но получил тяжкий вред здоровью, сообщили в региональной прокуратуре.

В июне текущего года между соседями произошёл конфликт из-за некачественной уборки квартиры. Одному из участников ссоры не понравилось сделанное ему замечание, поэтому он нанёс своему оппоненту ножевые удары в грудь и правое плечо, причинив тому тяжкий вред здоровью.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Нож#Уборка#Новости Белгорода#Белгород#Критика
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