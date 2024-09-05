Белгородец пытался зарезать своего соседа из-за замечания по поводу уборки

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В июне текущего года между соседями произошёл конфликт из-за некачественной уборки квартиры. Одному из участников ссоры не понравилось сделанное ему замечание, поэтому он нанёс своему оппоненту ножевые удары в грудь и правое плечо, причинив тому тяжкий вред здоровью.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия»).
Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения.