Эмоциональное заражение: почему собаки начинают грустить рядом с людьми со стрессом?

Чтобы проверить теорию, учёные отобрали 18 пар людей и собак для исследования. При этом сначала питомцев проверили на их уровень «оптимизма». Для этого провели небольшое испытание, где в некоторых местах в мисках лежали лакомства, а в других — нет. По ходу эксперимента исследователи перемещали миску в новое место и смотрели, как быстро собаки бегут к ней. Как только питомцы понимали разницу между этими местами, они начинали быстрее бежать к месту с лакомством, а к пустой миске — наоборот.