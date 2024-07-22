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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Эмоциональное заражение: почему собаки начинают грустить рядом с людьми со стрессом?

Эмоциональное заражение: почему собаки начинают грустить рядом с людьми со стрессом?

22 июля 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
Владельцы собак уже давно знают, что четвероногие друзья могут определять эмоциональное состояние своих хозяев. Теперь же точно известно, что из-за людей грустить начинают и сами собаки. Подробнее об исследовании рассказали в Mail Online.

Исследователи из Бристольского университета установили, что собаки считывают грусть хозяина «по воздуху» и тоже начинают стрессовать. Теперь же ясно, что даже запах грустного незнакомого человека может оказывать влияние на эмоциональное состояние питомцев.

Чтобы проверить теорию, учёные отобрали 18 пар людей и собак для исследования. При этом сначала питомцев проверили на их уровень «оптимизма». Для этого провели небольшое испытание, где в некоторых местах в мисках лежали лакомства, а в других — нет. По ходу эксперимента исследователи перемещали миску в новое место и смотрели, как быстро собаки бегут к ней. Как только питомцы понимали разницу между этими местами, они начинали быстрее бежать к месту с лакомством, а к пустой миске — наоборот.

После этого небольшого испытания началось основное исследование. Оно представляло из себя тот же самый тест, однако теперь собак подвергали воздействию запахов пота и образцов дыхания незнакомых для них людей. Запахи брали во время отдыха человека и во время стрессовой ситуации — для последнего им давали решать сложный арифметический тест.

Исследование принесло свои результаты: собаки, которые находились под воздействием «стрессовых запахов» реже подходили к мискам вне зависимости от того, есть внутри лакомства или нет. Когда же запах был нейтральным, питомцы сразу направлялись к вкусной еде.

Чуть позже учёные повторили тест и выяснили, что собаки всё так же подвергаются стрессу, исходящему от людей.

Как отметила автор исследования Зои Парр-Кортес, четвероногие друзья жили с людьми на протяжении многих тысяч лет, поэтому они научились перенимать настроение своих хозяев — это называют эмоциональным заражением. По её словам, проведённое исследование также должно помочь кинологам эффективнее дрессировать собаки и контролировать свои эмоции во время занятий.

«Эта „способность“ оказывается полезной, поскольку угроза, воспринимаемая другим членом группы собаки, может указывать на угрозу и для него самого. Следовательно, обнаружение и реакция на страх или тревогу у других может помочь избежать общую угрозу», — объясняет доктор Парр-Кортес.

Кроме того, собаки могли выработать такую реакцию, чтобы избежать лишнего разочарования.

Исследование опубликовали в  Scientific Reports.

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#Александра Склярова#Наука#Собаки#Стресс#КЦ
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