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Собака Бэтти пострадала, прикрывая своих хозяев во время атаки под Белгородом

«Проверила, что все живы, и упала»: собака Бэтти защитила белгородцев от осколков

27 июня 2024, 06:37
Фото: 1MI

Собака Бэтти пострадала, прикрывая своих хозяев во время атаки под Белгородом

Произошло это в посёлке Октябрьский. Во время очередного обстрела все хозяева успели только лечь на пол, поэтому собака Бэтти укрыла их сверху собой. Ранения получила не только хозяйка, но и собака — та упала только после того, как проверила, что все живы, сообщили в группе ВК «Заметки Айболита».

Собака по кличке Бэтти лежала в комнате, когда начался обстрел посёлка Октябрьский, хотя обычно заранее убегала в дальнюю комнату, чтобы спрятаться. Из-за того, что атака началась неожиданно, её застали и хозяева — взрослые и дети легли все в одном месте в комнате, потому что бежать куда-то не было времени.

Питомец не растерялся и лёг сверху на своих домочадцев, прикрывая их собой. После того, как всё утихло, Бэтти обнюхала всех своих хозяев, убедившись, что они живы, после чего отошла в угол и упала, раненная осколками.

Смелого четвероногого друга привели на осмотр к ветеринару, которая и рассказала об этой истории. Бэтти обработали раны, она осталась жива. Хозяева же рассказали, что приехали из зоны ЧС и поселились в другом приграничном посёлке — Октябрьском, но и его настигли обстрелы.

Ветеринар добавила, что, когда пострадала Бэтти, в Белгородском районе погибла другая собака, заслонившая собой свою хозяйку.

Пострадавшая при обстреле БэттиПострадавшая при обстреле Бэтти
Пострадавшая при обстреле Бэтти
Фото: группа ВК «Заметки Айболита»
Собака погибла при обстреле ВСУ под Белгородом
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