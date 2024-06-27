«Проверила, что все живы, и упала»: собака Бэтти защитила белгородцев от осколков

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Собака по кличке Бэтти лежала в комнате, когда начался обстрел посёлка Октябрьский, хотя обычно заранее убегала в дальнюю комнату, чтобы спрятаться. Из-за того, что атака началась неожиданно, её застали и хозяева — взрослые и дети легли все в одном месте в комнате, потому что бежать куда-то не было времени.
Питомец не растерялся и лёг сверху на своих домочадцев, прикрывая их собой. После того, как всё утихло, Бэтти обнюхала всех своих хозяев, убедившись, что они живы, после чего отошла в угол и упала, раненная осколками.
Смелого четвероногого друга привели на осмотр к ветеринару, которая и рассказала об этой истории. Бэтти обработали раны, она осталась жива. Хозяева же рассказали, что приехали из зоны ЧС и поселились в другом приграничном посёлке — Октябрьском, но и его настигли обстрелы.
Ветеринар добавила, что, когда пострадала Бэтти, в Белгородском районе погибла другая собака, заслонившая собой свою хозяйку.