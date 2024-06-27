«Проверила, что все живы, и упала»: собака Бэтти защитила белгородцев от осколков

Собака Бэтти пострадала, прикрывая своих хозяев во время атаки под Белгородом

Произошло это в посёлке Октябрьский. Во время очередного обстрела все хозяева успели только лечь на пол, поэтому собака Бэтти укрыла их сверху собой. Ранения получила не только хозяйка, но и собака — та упала только после того, как проверила, что все живы, сообщили в группе ВК «Заметки Айболита».

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