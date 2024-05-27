«Я этого никогда не забуду». Хозяйка Ханта рассказала, как пёс спас её от обстрела

25 мая ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район. Под удар попал посёлок Октябрьский: в доме №17 на улице Матросова пёс по имени Хант защитила свою хозяйку, приняв осколок снаряда на себя. К сожалению, за это питомец заплатил своей жизнью. Бел.Ру связалось с Екатериной: именно её Хант закрыл собой в последние минуты жизни.