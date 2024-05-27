«Я этого никогда не забуду». Хозяйка Ханта рассказала, как пёс спас её от обстрела

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
25 мая ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район. Под удар попал посёлок Октябрьский: в доме №17 на улице Матросова пёс по имени Хант защитила свою хозяйку, приняв осколок снаряда на себя. К сожалению, за это питомец заплатил своей жизнью. Бел.Ру связалось с Екатериной: именно её Хант закрыл собой в последние минуты жизни.
Изначально американский булли по кличке Хант принадлежал семьи Виктории. Но из-за сложной оперативной обстановки семья женщины покинула Белгород: сейчас Виктория вместе с детьми живёт в Краснодарском крае. Пса на время забрала к себе подруга последней, Екатерина — присмотреть. С Хантом отношения у девушки были при этом замечательные.
«Он часто был со мной. То есть, нередко он оставался у меня и на ночёвке. И я его просто брала к себе — потому что сама по нему начинала дико скучать. Я в таком случае просила хотя бы на пару деньков мне его дать. Чтобы я с ним позанималась, погуляла».
При этом характер у пса был «идеальный».
«У него привычки были, можно сказать, идеальные. У него и характер был идеален. То есть, если я куда-то пойду — он уйдёт за мной. Я там, допустим, ложусь на кровать, и он ложится рядом со мной, рядышком. В ногах может спать, рядом может лечь. Он всегда был рядом — каждую секунду».
Когда начался обстрел, Хант тоже оказался рядом. И спас этим хозяйку.
«В тот момент он был рядом: я занималась, мы лежали вдвоём на диване. Он был ближе не к ногам, а к телу, именно рядышком лежал. Когда начали раздаваться взрывы, я начала подниматься, чтобы уйти из комнаты, потому что было ну очень громко. И буквально за доли секунды он лапами встал на мои плечи, повалил обратно на кровать. В этот момент взорвался снаряд».
Ударная волна выбила стёкла. Кроме того, обвалился карниз. Екатерина попыталась спасти питомца, но было поздно.
«Я пыталась достать его из вещей, из одеяла. Но было уже слишком поздно: ему пробило артерию, он потерял слишком много крови. Это правда, что он спас. Если бы я встала — все эти осколки бы полетели на меня. Но он не испугался, не убежал, не начал прятаться. Он чётко на меня прыгнул. Не знаю, что было у него в голове в тот момент. Но я этого никогда не забуду».
Родители Екатерины до сих пор благодарят Ханта за его поступок. При этом ранее пёс в случае обстрелов вёл себя несколько иначе.
«Когда были взрывы, он обычно лаять начинал. Он лаял на взрывы, лаял на сирену. Но в этот раз он ни звука не издал — просто прыгнул, и всё. Ничего при этом не испугался. А обычно, конечно, да, он мог испугаться. У него шерсть дыбом становилась. Но он продолжал лаять. А если он понимал, что ему ничего не угрожает, он мог, допустим, ко мне под стол залезть и в ногах тихонечко рычать. Я его гладила, и он успокаивался».
Что касается дома, то больше всего после обстрела пострадал забор.
«У нас очень сильно пострадал забор. Его снесло полностью, попрошибало весь — а там толщина в миллиметра четыре. У меня металлические железные тяжёлые ворота, и их выбило. Кирпичную стену разрушило. Это очень близко к дому произошло — примерно в шести метрах. Дерево тоже снесло. Всё полетело в дом, но разрушений было много из-за стекла: у нас шифоньер стоял, сервиз. Всё разбито».
Власти пообещали компенсировать урон. Но с забором вопрос пока открыт: разговора о нём не было. Внутри дома всё обещали замерить и отреставрировать.
У Ханта остался друг — кошечка Белла. Она часто играла с псом, а когда тот был рядом — почти не отходила.
«Хант часто скучал без него. Он часто искал его, заглядывал под машины, под диван».
Теперь, вероятно, по Ханту скучает уже Белла. И, разумеется, Екатерина.
«Я душой связана с этой собакой, он ни разу меня не подвёл, для меня он был своего рода сокровищем. То, как он радовался, когда мы куда-нибудь ехали или когда я возвращалась домой, — я никогда этого не забуду. Он — мой герой и хранитель. Я горжусь своим другом и бесконечно ему благодарна!»