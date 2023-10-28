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Published Сегодня, 08:35

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В Белгороде опубликовали объявление о собаке погибшего военного медика

Ищем дом. Хозяйка погибла. В Белгороде появилось объявление о собаке военного медика

28 октября 2023, 08:35
Фото: 1MI

В Белгороде опубликовали объявление о собаке погибшего военного медика

Собаку зовут Мила. Её оставили в гостинице Майской ветеринарной клиники и больше не вернулись.

На сайте объявлений появилась информация о собаке Миле. Известно, что в гостиницу Майской ветеринарной клиники девушка привезла животное на несколько дней. Собака похожа на лабрадора. Спустя время за животным никто не приехал. Позвонив хозяйке, стало известно, что она погибла. Была военным медиком.

В объявлении указано, что Мила скучает, уже начала отказываться от еды и прогулок. Так как близких родственников у погибшей хозяйки не оказалось, для собаки ищут новый дом.

Фото: "Авито"

Напомним, ранее на сайте объявлений появились такие услуги, как сочинение стихов за 500 рублей и поздравление из Африки за 3990 рублей.

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#Гостиница#Собака#Новости Белгорода#Новый дом#Белгород#Кристина Семенчук#Лабрадор
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