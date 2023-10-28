Ищем дом. Хозяйка погибла. В Белгороде появилось объявление о собаке военного медика

На сайте объявлений появилась информация о собаке Миле. Известно, что в гостиницу Майской ветеринарной клиники девушка привезла животное на несколько дней. Собака похожа на лабрадора. Спустя время за животным никто не приехал. Позвонив хозяйке, стало известно, что она погибла. Была военным медиком.