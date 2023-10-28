Ищем дом. Хозяйка погибла. В Белгороде появилось объявление о собаке военного медика

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
На сайте объявлений появилась информация о собаке Миле. Известно, что в гостиницу Майской ветеринарной клиники девушка привезла животное на несколько дней. Собака похожа на лабрадора. Спустя время за животным никто не приехал. Позвонив хозяйке, стало известно, что она погибла. Была военным медиком.
В объявлении указано, что Мила скучает, уже начала отказываться от еды и прогулок. Так как близких родственников у погибшей хозяйки не оказалось, для собаки ищут новый дом.
Напомним, ранее на сайте объявлений появились такие услуги, как сочинение стихов за 500 рублей и поздравление из Африки за 3990 рублей.