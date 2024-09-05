В Белгородской области нашли новый очаг опасного растения на 81 гектар

Эффективной стратегией борьбы с амброзией является ручная прополка с удалением всей растительности и её уничтожение путём сжигания, а также применение гербицидов. Эти методы направлены на уменьшение запасов семян сорняка в почве и предотвращение её повторного загрязнения.