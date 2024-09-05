В Белгородской области нашли новый очаг опасного растения на 81 гектар

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
Новый очаг карантинного растения амброзии площадью 81,16 га обнаружили вблизи села Чураево Шебекинского округа. Сотрудники ведомства установили карантинную фитосанитарную зону общей площадью 459,3 га на данном участке.
Всего на сегодняшний день в Белгородской области выявили 50 новых очагов амброзии на площади 47 тысяч га, а также 26 очагов повилики на площади 20 тысяч га.
В ведомстве напомнили, что амброзия полыннолистная представляет собой сорняк, который угрожает сельскому хозяйству и может нанести значительный ущерб. Это растение обладает мощной корневой системой и быстро размножается, вытесняя сельскохозяйственные культуры.
Эффективной стратегией борьбы с амброзией является ручная прополка с удалением всей растительности и её уничтожение путём сжигания, а также применение гербицидов. Эти методы направлены на уменьшение запасов семян сорняка в почве и предотвращение её повторного загрязнения.