Что известно о новой карантинной зоне под Белгородом?

Амброзия быстро распространяется и подавляет другие культуры, забирая у них питательные вещества из почвы. Кроме этого, растение является опасным аллергеном. При цветении её разносится ветром и может вызывать у людей амброзийный поллиноз, который схож по проявлениям с острой респираторной инфекцией.