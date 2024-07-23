Что известно о новой карантинной зоне под Белгородом?

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Специалисты по фитосанитарному надзору в Белгородской области обнаружили четыре очага амброзии полыннолистной рядом с селом Новоказацкое в Валуйском горокруге.
Их общая площадь достигает 439,4 га. Рядом с очагами установлена буферная зона площадью 1770,08 га. С учётом этой зоны введён карантинный фитосанитарный режим.
Ранее в горокруге также принимали меры на территории около села Насоново.
Амброзия быстро распространяется и подавляет другие культуры, забирая у них питательные вещества из почвы. Кроме этого, растение является опасным аллергеном. При цветении её разносится ветром и может вызывать у людей амброзийный поллиноз, который схож по проявлениям с острой респираторной инфекцией.