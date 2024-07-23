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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Поле

Что известно о новой карантинной зоне под Белгородом?

23 июля 2024, 14:05
Фото: 1MI
Поле

В Белгородской области из-за амброзии ввели карантин

В регионе появляются всё новые очаги распространения опасного растения. Амброзию нашли в Новоказацком Валуйского горокруга. Там уже ввели карантинную зону. Ранее меры были приняты и на территории близ села Насоново. Подробнее об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Специалисты по фитосанитарному надзору в Белгородской области обнаружили четыре очага амброзии полыннолистной рядом с селом Новоказацкое в Валуйском горокруге.

Их общая площадь достигает 439,4 га. Рядом с очагами установлена буферная зона площадью 1770,08 га. С учётом этой зоны введён карантинный фитосанитарный режим.

Ранее в горокруге также принимали меры на территории около села Насоново.

Амброзия быстро распространяется и подавляет другие культуры, забирая у них питательные вещества из почвы. Кроме этого, растение является опасным аллергеном. При цветении её разносится ветром и может вызывать у людей амброзийный поллиноз, который схож по проявлениям с острой респираторной инфекцией.

Под Белгородом появились новые карантинные зоны из-за опасного растения
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Карантин#Белгород#Амброзия#Валуйский горокруг
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