Самое масштабное за 10 лет: как специалисты боролись с карантинными сорняками

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Белгородской области в текущем году эксперты Россельхознадзора провели самое масштабное обследование территории за последние 10-15 лет. Всего было обследовано чуть более полумиллиона гектаров земли с целью выявления карантинных объектов.
Мониторинг по карантину растений проходит преимущественно маршрутным методом, то есть, все земельные участки с целью визуального обследования нужно пройти пешком. Мы практически с мая по октябрь находились в полях для того, чтобы своевременно выявить карантинные объекты и установить необходимые ограничения.
Елена Никитина
По итогам специалисты установили 38 новых фитосанитарных зон по двум карантинным сорнякам: амброзия и повилика. Упразднена одна зона в одном из тепличных хозяйств. В целом площадь зон, с учётом установленных ранее, составляет почти 70 тысяч гектаров. В настоящее время на территории Белгородской области установлено 220 карантинных фитосанитарных зон по восьми карантинным объектам.
В целом по результатам мониторинга карантинного фитосанитарного состояния обследовано 957,9 тыс. га земельных угодий на территории Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.
Мероприятия позволили упразднить 17 карантинных фитосанитарных зон и отменить карантинный фитосанитарный режим по двум карантинным объектам на общей площади 10,4 тысяч га.
При этом специалисты выявили и установили 130 новых фитосанитарных зон на площади 84,6 тысяч га по шести карантинным объектам.