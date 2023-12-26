Самое масштабное за 10 лет: как специалисты боролись с карантинными сорняками

По итогам специалисты установили 38 новых фитосанитарных зон по двум карантинным сорнякам: амброзия и повилика. Упразднена одна зона в одном из тепличных хозяйств. В целом площадь зон, с учётом установленных ранее, составляет почти 70 тысяч гектаров. В настоящее время на территории Белгородской области установлено 220 карантинных фитосанитарных зон по восьми карантинным объектам.