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В Белгородской области установили 38 новых карантинных зон по амброзии и повилик

Самое масштабное за 10 лет: как специалисты боролись с карантинными сорняками

26 декабря 2023, 10:11
Фото: 1MI

В Белгородской области установили 38 новых карантинных зон по амброзии и повилик

Всего на территории региона 220 карантинных фитосанитарных зон по восьми карантинным объектам. Подробнее рассказала заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Елена Никитина.

В Белгородской области в текущем году эксперты Россельхознадзора провели самое масштабное обследование территории за последние 10-15 лет. Всего было обследовано чуть более полумиллиона гектаров земли с целью выявления карантинных объектов.

Мониторинг по карантину растений проходит преимущественно маршрутным методом, то есть, все земельные участки с целью визуального обследования нужно пройти пешком. Мы практически с мая по октябрь находились в полях для того, чтобы своевременно выявить карантинные объекты и установить необходимые ограничения.
Елена Никитина

По итогам специалисты установили 38 новых фитосанитарных зон по двум карантинным сорнякам: амброзия и повилика. Упразднена одна зона в одном из тепличных хозяйств. В целом площадь зон, с учётом установленных ранее, составляет почти 70 тысяч гектаров. В настоящее время на территории Белгородской области установлено 220 карантинных фитосанитарных зон по восьми карантинным объектам.

В целом по результатам мониторинга карантинного фитосанитарного состояния обследовано 957,9 тыс. га земельных угодий на территории Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

Мероприятия позволили упразднить 17 карантинных фитосанитарных зон и отменить карантинный фитосанитарный режим по двум карантинным объектам на общей площади 10,4 тысяч га.

При этом специалисты выявили и установили 130 новых фитосанитарных зон на площади 84,6 тысяч га по шести карантинным объектам.

Снова карантин: в Белгородской области ввели ограничения
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#Белгородская область#Россельхознадзор#Мониторинг#Белгород#Амброзия#Кристина Семенчук#Повилика#Карантинные зоны
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