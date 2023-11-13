В Белгородской области сняли карантин из-за опаснейшего вредителя

Карантин по калифорнийскому трипсу отменили в белгородских теплицах

В течение нескольких последних лет карантинный организм в теплице отсутствовал. В связи с этим карантинный фитосанитарный режим на участке отменили, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.