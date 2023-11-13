В Белгородской области сняли карантин из-за опаснейшего вредителя

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В Белгородской области отменили карантин на очаге опаснейшего вредителя — калифорнийского цветочного трипса. Соответствующее решение приняли в управлении Россельхознадзора.
Очаг площадью более 13,5 га выявили несколько лет назад на территории тепличного комплекса. «Абирег» уточняет, что произошло это в ООО СХП «Теплицы Белогорья» (подконтрольная ГК «Рост»).
В течение нескольких лет специалисты проверяли заражённый ранее участок. Там устанавливали феромонные ловушки, исследовали пробы выращиваемой продукции.
Затем установили, что распространение карантинного калифорнийского трипса прекратилось. Длительное время насекомые в теплице отсутствовали. В связи с этим карантин решили отменить.
Добавим, что калифорнийский трипс — один из опаснейших вредителей культурных растений, переносит их вирусные заболевания. Встречается повсеместно и может навредить порядка 300 видам культур.