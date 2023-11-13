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Published Сегодня, 14:36

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Фото тематическое

В Белгородской области сняли карантин из-за опаснейшего вредителя

13 ноября 2023, 14:36
Фото: Midjourney
Фото тематическое

Карантин по калифорнийскому трипсу отменили в белгородских теплицах

В течение нескольких последних лет карантинный организм в теплице отсутствовал. В связи с этим карантинный фитосанитарный режим на участке отменили, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В Белгородской области отменили карантин на очаге опаснейшего вредителя — калифорнийского цветочного трипса. Соответствующее решение приняли в управлении Россельхознадзора.

Очаг площадью более 13,5 га выявили несколько лет назад на территории тепличного комплекса. «Абирег» уточняет, что произошло это в ООО СХП «Теплицы Белогорья» (подконтрольная ГК «Рост»).

В течение нескольких лет специалисты проверяли заражённый ранее участок. Там устанавливали феромонные ловушки, исследовали пробы выращиваемой продукции.

Затем установили, что распространение карантинного калифорнийского трипса прекратилось. Длительное время насекомые в теплице отсутствовали. В связи с этим карантин решили отменить.

Добавим, что калифорнийский трипс — один из опаснейших вредителей культурных растений, переносит их вирусные заболевания. Встречается повсеместно и может навредить порядка 300 видам культур.

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#Белгородская область#Экономика#Теплицы#Белгород#Наталья Корявых#Управление россельхознадзора#Карантин растений#Калифорнийский трипс
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