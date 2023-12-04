Почти 50 школьных классов в Белгородской области закрыты на карантин

Так как главное распространение заболеваний идёт через школы, Иконников рассказал о мерах, которые принимаются на базе этих учреждений. Медицинские работники проводят мониторинг заболевших, каждое утро школьники проходят фильтры и температурный контроль, чтобы заболевшие не прошли на занятия, а помещения проветриваются каждые два часа.