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Градусник и маски

Почти 50 школьных классов в Белгородской области закрыты на карантин

4 декабря 2023, 08:16
Фото: 1MI
Градусник и маски
По словам министра образования региона, заболеваемость среди детей небольшая, но некоторые группы в детских садах и классы в школах находятся на карантине.
Сюжет
Дети

На оперативном совещании министр здравоохранения Андрей Иконников доложил, что порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также COVID-19 превышен, но всё ещё находится ниже среднероссийского.

В образовательных учреждениях, по словам министра образования, закрыты на карантин 48 школьных классов и 7 групп в детских садах.

«Цифра некритичная. Незначительное повышение заболевших детей по ОРВИ и гриппу есть, по ковиду не наблюдается».
Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области

Так как главное распространение заболеваний идёт через школы, Иконников рассказал о мерах, которые принимаются на базе этих учреждений. Медицинские работники проводят мониторинг заболевших, каждое утро школьники проходят фильтры и температурный контроль, чтобы заболевшие не прошли на занятия, а помещения проветриваются каждые два часа.

«Есть случаи, когда родители с небольшими признаками ОРВИ отправляют ребёнка в школу. В таком случае отпускаем назад домой».
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

Напомним, на прошлой неделе в регионе был замечен прирост заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба, с 25 ноября по 1 декабря заболело более 500 человек.

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#Белгородская область#Дети#Карантин#Грипп#Орви#Школа#Заболеваемость#Белгород#COVID-19#Екатерина Никулина#Температурный контроль#Фильтры
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