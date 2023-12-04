Почти 50 школьных классов в Белгородской области закрыты на карантин

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
На оперативном совещании министр здравоохранения Андрей Иконников доложил, что порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также COVID-19 превышен, но всё ещё находится ниже среднероссийского.
В образовательных учреждениях, по словам министра образования, закрыты на карантин 48 школьных классов и 7 групп в детских садах.
«Цифра некритичная. Незначительное повышение заболевших детей по ОРВИ и гриппу есть, по ковиду не наблюдается».
Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области
Так как главное распространение заболеваний идёт через школы, Иконников рассказал о мерах, которые принимаются на базе этих учреждений. Медицинские работники проводят мониторинг заболевших, каждое утро школьники проходят фильтры и температурный контроль, чтобы заболевшие не прошли на занятия, а помещения проветриваются каждые два часа.
«Есть случаи, когда родители с небольшими признаками ОРВИ отправляют ребёнка в школу. В таком случае отпускаем назад домой».
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Напомним, на прошлой неделе в регионе был замечен прирост заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба, с 25 ноября по 1 декабря заболело более 500 человек.