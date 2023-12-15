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Собака

Снова карантин: в Белгородской области ввели ограничения

15 декабря 2023, 11:27
Фото: Midjourney
Собака

Карантин из-за бешенства ввели в Белгородской области

В Алексеевском и Новооскольском городских округах с 14 декабря начали действовать ограничительные мероприятия. Карантин ввели из-за заражённых бешенством животных. Ограничения будут действовать два месяца, следует из документов белгородского правительства.

В двух населённых пунктах Белгородской области ввели карантин из-за бешенства. Так, ограничительные меры с 14 декабря начали действовать в хуторе Гезов Алексеевского городского округа. Там эпизоотический очаг обнаружили около одного из домов по улице Луговой.

С того же дня карантин действует и в селе Новая Безгинка Новооскольского городского округа. Заражённое бешенством животное нашли на улице Центральной.

Ограничительные мероприятия в двух населённых пунктах будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевших особей. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.

Напомним, что за ноябрь в Белгородской области выявили три случая заражения бешенством диких животных. С начала года обнаружили 33 больных особи.

В Белгородской области стали чаще выявлять бешенство у диких животных
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#Белгородская область#Карантин#Бешенство#Животные карантин#Белгород#Алексеевский горокруг#Новооскольский горокруг#Александра Склярова
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