Снова карантин: в Белгородской области ввели ограничения

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В двух населённых пунктах Белгородской области ввели карантин из-за бешенства. Так, ограничительные меры с 14 декабря начали действовать в хуторе Гезов Алексеевского городского округа. Там эпизоотический очаг обнаружили около одного из домов по улице Луговой.
С того же дня карантин действует и в селе Новая Безгинка Новооскольского городского округа. Заражённое бешенством животное нашли на улице Центральной.
Ограничительные мероприятия в двух населённых пунктах будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевших особей. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.
Напомним, что за ноябрь в Белгородской области выявили три случая заражения бешенством диких животных. С начала года обнаружили 33 больных особи.