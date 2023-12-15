Снова карантин: в Белгородской области ввели ограничения

В двух населённых пунктах Белгородской области ввели карантин из-за бешенства. Так, ограничительные меры с 14 декабря начали действовать в хуторе Гезов Алексеевского городского округа. Там эпизоотический очаг обнаружили около одного из домов по улице Луговой.