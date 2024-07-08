Опять амброзия: в Белгородской области установили третью карантинную зону

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
По информации ведомства, в Шебекинском округе установили третью карантинную фитосанитарную зону площадью 2338 га (с учётом буферной зоны) по амброзии полыннолистной.
Очаг опасного карантинного растения на площади 322,19 га выявили вблизи села Первое Цепляево.
Специалисты ведомства разработали и утвердили программу локализации и ликвидации амброзии. В частности предусмотрено вырывание или скашивание растений, чтобы не допустить их цветения, также обработка участков гербицидами, которые разрешены к применению на территории РФ.
В ведомстве отметили, что из карантинной фитосанитарной зоны запрещено вывозить подкарантинную продукцию, в том числе зерновые, зернобобовые и технические культуры, продукты их переработки, почвы без карантинных сертификатов. Также не допускается выращивание в этой зоне семенного материала.
Упразднят карантинную зону или отменят карантинный режим только после того, как на участке больше не будет амброзии. Это должны подтвердить обследования, которые будут проводить сотрудники ведомства в течение трёх лет подряд.
Всего площадь засоренных амброзией земель в Белгородской области составляет более 20 тысяч гектаров.