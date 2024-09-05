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В Старом Осколе обнаружили труп

Рядом с многоквартирным домом в Старом Осколе обнаружили тело мужчины

5 сентября 2024, 07:44
Фото: 1MI
В Старом Осколе обнаружили труп
Рано утром жители микрорайона Зелёный Лог в Старом Осколе увидели рядом с подъездом тело. По сообщениям местных жителей, мужчина якобы был в порезах, а в ночь происшествия очевидцы слышали крики. Официальной информации от силовых ведомств пока не поступало.

В микрорайоне Зелёный Лог Старого Оскола у подъезда многоквартирного дома обнаружили труп. Предположительно, мужчина выпал из окна.

В ночь происшествия в доме слышались ругань и крики, утверждают старооскольцы в соцсетях. По словам очевидцев, на теле погибшего заметили порезы.

О причинах произошедшего неизвестно. Силовые ведомства по данному ЧП официальных комментариев пока не давали.

Это не первое подобное происшествие в Старом Осколе за последнее время. В начале лета другой мужчина выпал из окна с седьмого этажа и разбился. По факту произошедшего проводили проверку.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Смерть#Новости Старого Оскола#Белгород#Падение из окна#Порезы#Микрорайон Зелёный Лог
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