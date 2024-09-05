Рядом с многоквартирным домом в Старом Осколе обнаружили тело мужчины

Рано утром жители микрорайона Зелёный Лог в Старом Осколе увидели рядом с подъездом тело. По сообщениям местных жителей, мужчина якобы был в порезах, а в ночь происшествия очевидцы слышали крики. Официальной информации от силовых ведомств пока не поступало.

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