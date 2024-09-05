Рядом с многоквартирным домом в Старом Осколе обнаружили тело мужчины

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
В микрорайоне Зелёный Лог Старого Оскола у подъезда многоквартирного дома обнаружили труп. Предположительно, мужчина выпал из окна.
В ночь происшествия в доме слышались ругань и крики, утверждают старооскольцы в соцсетях. По словам очевидцев, на теле погибшего заметили порезы.
О причинах произошедшего неизвестно. Силовые ведомства по данному ЧП официальных комментариев пока не давали.
Это не первое подобное происшествие в Старом Осколе за последнее время. В начале лета другой мужчина выпал из окна с седьмого этажа и разбился. По факту произошедшего проводили проверку.